Помочь Кличко или забрать Киев: что стоит за "спецкабинетом" Зеленского

Зеленский ищет новую команду для спасения Киева от зимних проблем, но кандидаты не спешат брать ответственность. Политологи говорят о подготовке замены Кличко, эксперты — о рисках декоративных решений. Что важнее: спасти город или перераспределить влияние — разбирался Фокус.

Киев входит в зиму с серьёзными проблемами, а президент активно ищет управленцев, которые могли бы взять на себя ответственность за спасение столицы. Однако желающих, несмотря на уже звучавшие фамилии примерно десятка потенциальных кандидатов, пока не видно.

Похоже, пора признать: ситуация в Киеве, где ещё с сентября обострились проблемы с электро- и водоснабжением, защитой критической инфраструктуры и состоянием мостов, — это уже не вопрос политических амбиций. Речь идёт о безопасности и выживании горожан.

И Зеленский на встрече с журналистами подчеркнул, что столица не справилась с подготовкой к возможным угрозам, а планы устойчивости не были реализованы в полном объёме.

Видео дня

Президент посоветовал брать пример с Харькова. По мнению Зеленского, городские и областные власти должны работать сообща, независимо от политических разногласий.

"У нас один общий враг, одна зима и одна страна", — сказал президент.

Поэтому он предложил сформировать специальную команду для Киева. И попросил премьер-министра собрать группу сильных управленцев с опытом в бизнесе и государственном управлении. И Зеленский готов лично обратиться к кандидатам, которых ему предложат. Проблема в том, что желающих, судя по всему, немного: ответственность огромная, а политических обвинений в случае неудачи не избежать. Среди тех, чьи фамилии уже звучали в контексте возможного привлечения к решению проблем столицы, — Кубраков, Гройсман, Малюк и Сухомлин. И это, как утверждается, далеко не полный список.

Зеленский считает, что сам Кличко должен обращаться к опытным управленцам, привлекать их к работе и искать решения для столицы, а не ждать, пока этим займётся глава государства.

И ведь проблема это не новая: ещё в середине октября президент заявил, что Киев не готов к зиме 2026–2027, отстаёт от других регионов в подготовке критической инфраструктуры, а ситуация в столице хуже, чем в предыдущие зимы войны. Зеленский обвинил столичные власти в провале подготовки и анонсировал решения по "рациональному изменению алгоритмов управления" Киевом.

"По состоянию на середину октября фактически по всей стране, даже в приграничных и прифронтовых областях, выполнение планов устойчивости выше, чем в Киеве. И киевляне точно это чувствуют, когда даже после единичных попаданий "Шахедов" бывают отключения электричества и воды в значительной части столицы", — пишет Зеленский.

Ранее президент заявил, что городские власти практически не выполнили необходимые меры в рамках плана устойчивости на зиму, утверждённого в начале августа.

Кличко утверждал, что он и его команда не виноваты. Что центральная власть вставляла палки в колёса и что не в его компетенции сбивать "Шахеды" и ракеты над столицей.

И заявил, что столица рассчитывает завершить работы по плану устойчивости к декабрю 2026 года, и большая часть запланированного уже выполнена на более 60%.

В итоге Киев оказался в ситуации, когда цена управленческих ошибок слишком высока, а время на политические разборки заканчивается. Зима не будет ждать, пока власти договорятся между собой. И главный вопрос сегодня не в том, кто получит политические дивиденды, а в том, кто готов взять на себя ответственность за безопасность миллионов людей.

Главное, чтобы новая команда эффективных менеджеров реально решала проблемы столицы

Как подчёркивает глава "Союза потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко, пока неясно, что представляет собой предложенная Зеленским специальная команда, какие полномочия она получит и за что будет отвечать. И отдельный вопрос — финансирование. Основные финансовые решения остаются в рамках существующей системы городского управления, однако возможны и механизмы финансирования из государственного бюджета.

"Нужно понимать, какую модель власти хотят выстроить, кто будет назначать этих людей, какими ресурсами они смогут распоряжаться и какие задачи перед ними поставят. Можно назначить сколько угодно опытных менеджеров, но если у них не будет реальных инструментов влияния на решения, возникает закономерный вопрос: какой в этом смысл?" — говорит Фокусу эксперт.

Проблема в том, что управленческих ошибок в Киеве допущено немало, считает эксперт. Но сможет ли новая команда их исправить — пока сказать невозможно.

"Если цель — просто усилить действующую команду Кличко, это одна история. Если же речь идёт о создании параллельной структуры управления, которая фактически будет перераспределять влияние и полномочия, — совершенно другая. Поэтому прежде всего нужно понять, какую систему хотят создать и какого результата от неё ожидают", — подчёркивает Попенко.

Самый интересный вопрос, по словам эксперта, — какие задачи должна решить новая команда эффективных менеджеров. Если речь об утеплении домов и масштабной подготовке инфраструктуры к холодам, времени осталось мало. Но если задача — установить резервные источники питания, например для 500 домов, наладить организацию работ и повысить устойчивость критической инфраструктуры, это вполне реализуемо при наличии серьёзной команды, ресурсов и чёткого плана.

При этом рассчитывать на то, что процесс будет полностью вне политики, не стоит, подчёркивает Попенко. Политическая составляющая здесь неизбежна. Создание новой управленческой структуры может одновременно решать практические задачи и менять баланс влияния между президентской властью и мэрией Киева. Вопрос в том, что окажется главным — реальное повышение эффективности управления столицей или политическое противостояние.

Кличко на посту остались считанные дни?

В то же время политологи уверены, что всё, что сегодня происходит вокруг Кличко и прежде всего заявления президента, — это подготовка к его замене. И что на этом посту у Кличко остаются считанные дни. Не случайно же президент активно проводит собеседования с потенциальными кандидатами на руководящие должности в столице. Всё это похоже на подготовку к отстранению Кличко от реального управления городом. У президентской команды с мэром серьёзные политические, управленческие и экономические разногласия.

"Трудно поверить, что власть внезапно озаботилась ситуацией за несколько недель до зимы. Кардинально изменить положение за такой короткий срок уже невозможно. У меня немало претензий к Кличко, но подобные решения нужно было принимать весной, а не накануне холодов", — подчёркивает в комментарии Фокусу политолог Руслан Бортник.

При этом, по словам эксперта, возникает вопрос: не пытаются ли переложить на городскую власть ответственность за проблемы, за которые отвечает и центральная власть? Киев — не просто город, а столица страны, поэтому он особенно часто становится целью российских атак. И его защита — это общая ответственность.

"К Кличко действительно есть серьёзные вопросы: коррупция, затянувшееся строительство метро, состояние мостов, укрытий и городской инфраструктуры. Но противовоздушную оборону обеспечивает не мэр — это ответственность государства", — считает политолог.

Тем не менее информационная кампания против Кличко может быть подготовкой к его отстранению. Последние атаки на его репутацию выглядят как попытка сделать его политически токсичным, чтобы в случае конфликта его не поддержали даже европейские партнёры. В ближайшие месяцы всё решится, уверен Бортник.

Почему кресло мэра столицы может оказаться электрическим стулом

Что касается потенциальных преемников, проблема, похоже, не в отсутствии подходящих кандидатур. Среди обсуждавшихся имён звучали Гройсман, Малюк и Кубраков — опытные управленцы, работавшие в сложных условиях. Вероятно, дело в условиях, на которых им предлагают эту работу.

"Возможно, от будущих руководителей требуют решить проблемы, которые невозможно устранить за короткий срок, одновременно возлагая на них всю ответственность за неизбежные неудачи. Никто не хочет становиться крайним и отвечать за ситуацию, которую не в состоянии полностью контролировать", — подчёркивает Бортник.

Поэтому главный вопрос сегодня не только в том, кто может заменить Кличко, но и в том, какую роль ему позволят играть в управлении столицей и кто в итоге будет отвечать за её готовность к зиме. Зеленский ищет сильных менеджеров для Киева, но желающих брать на себя такую ответственность немного, считает политолог Андрей Золотарев. И это неудивительно: кресло может оказаться электрическим стулом, а никто не хочет становиться козлом отпущения за чужие управленческие ошибки.

"Однако вопрос не только в эффективности управления. На мой взгляд, Зеленский стремится усилить контроль над столицей, которую возглавляет потенциальный политический оппонент — Виталий Кличко, связанный с оппозиционным лагерем. У центральной власти есть основания опасаться политической нестабильности. Если условия завершения войны окажутся неприемлемыми для значительной части общества, а недовольство коррупционными скандалами усилится, Киев вновь может стать центром массовых протестов", — рассказывает Фокусу политолог.

Поэтому, по его мнению, инициативы по созданию новых управленческих команд стоит рассматривать не только как попытку решить проблемы столицы, но и как стремление перераспределить политическое влияние.

"Таким образом, происходящее вокруг Киева — это не только борьба за эффективное управление городом, но и борьба за политический контроль над столицей. Главный вопрос в том, станут ли новые команды реальным инструментом решения городских проблем или способом ослабить позиции Кличко", — констатирует политолог.

Напомним, перебои со светом и водой после российских ударов обострили конфликт между центральной властью и мэром Киева Виталием Кличко. Президент и представители власти обвиняют его в недостаточной подготовке столицы к зиме. Мэра вызвали в парламент, провели митинг с требованием его отставки.

К тому же, Киев должен завершить реализацию плана устойчивости к декабрю 2026 года, при этом более 60 % работ уже выполнено. Виталий Кличко пояснил, что процесс замедляют воздушные тревоги и российские удары, и назвал усиление противовоздушной обороны условием своевременного завершения плана.