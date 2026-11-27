Туалетная бумага, подсолнечное масло, майонез, лапша быстрого приготовления, бытовая химия и алкоголь — российские атаки на украинские предприятия могут изменить ассортимент супермаркетов. Одни компании временно приостанавливают работу, другие лишились возможности производить продукцию в Украине. Фокус выяснил, какие известные бренды оказались под угрозой из-за российских обстрелов.

Последствия российских атак украинцы ощущают уже не только из-за отключений света, перебоев с водоснабжением и отоплением. Война всё заметнее сказывается и на привычной потребительской корзине. Предприятия, продукция которых годами была представлена практически в каждом украинском супермаркете, вынуждены останавливать производство, сокращать персонал, а в отдельных случаях теряют все производственные мощности.

Показательной стала история группы компаний "БЛУМИ" — одного из крупнейших украинских производителей санитарно-гигиенической продукции. После пятой российской атаки на предприятие компания 26 ноября объявила о прекращении производства в Украине. Работники не пострадали, однако оборудование восстановить невозможно.

Решение касается сразу пяти торговых марок — "Снежная Панда", "Нежное прикосновение", Zoo Zoo, Helper и Helper Professional. Под этими брендами выпускались туалетная бумага, бумажные полотенца, салфетки и другие товары повседневного спроса.

При этом речь идет не о предприятии, у которого были финансовые проблемы ещё до обстрелов. По данным YouControl, в 2025 году выручка ООО "БЛУМИ" составила более 846 млн грн.

И это далеко не единственный случай, когда российские атаки вынудили известного украинского производителя приостановить работу.

Масло и майонез: под ударом — пищевая промышленность

Особенно серьезным ударом для украинской экономики стали ноябрьские атаки на предприятия по переработке масличных культур. Российские удары привели к остановке до трети мощностей по переработке масличных культур в Украине.

12 ноября один из крупнейших украинских производителей и экспортеров подсолнечного масла — агрохолдинг Kernel — объявил о временной остановке работы всех своих маслоэкстракционных заводов. Украинским потребителям продукция компании известна под торговыми марками "Щедрый Дар", "Стожар" и "Чумак" (подсолнечное масло).

На следующий день о вынужденной остановке производства, прекращении закупок масличных культур и сокращении персонала сообщила компания "Виктор и К", выпускающая продукцию под торговой маркой "Королевский вкус".

Изначально причиной такого решения стали критическая ситуация с электроснабжением и постоянная угроза обстрелов. Однако уже 16 ноября предприятие подверглось российской атаке. Масштабный пожар уничтожил производственные помещения, оборудование и готовую продукцию.

"На данный момент возможность возобновления работы отсутствует", — заявил 17 ноября директор по связям с общественностью компании Геннадий Тертичный.

В то же время список пострадавших предприятий масличной отрасли значительно шире. О приостановке работы сообщали также "Дельта Вилмар Украина", завод "Потоки" и соеперерабатывающее предприятие агрохолдинга "Астарта".

Нежинский жиркомбинат после российского нападения 10 ноября объявил о приостановке приема сырья как минимум до 20 января 2027 года. Сроки полного возобновления производственной деятельности остаются неопределенными.

От лапши быстрого приготовления до стирального порошка

Российские удары затронули и другие сегменты потребительского рынка. В сентябре, после атаки на производственные мощности в Белой Церкви, о приостановке производства и отгрузки продукции сообщили производители продуктов быстрого приготовления Reeva и соусов Idelia.

В октябре под российский удар попал крупный производитель бытовой химии и косметики "2К" в Хмельницком. Из-за масштабных повреждений производственных мощностей и инфраструктуры работа предприятия была остановлена.

Еще одним пострадавшим производителем товаров первой необходимости стал Киевский картонно-бумажный комбинат, известный украинцам по торговым маркам "Обухов 65" и "Диво". 7 октября предприятие сообщило о приостановке производства после третьей российской атаки за полгода.

Таким образом, всего за несколько месяцев о прекращении или приостановке производства сообщили два известных украинских производителя туалетной бумаги и другой санитарно-гигиенической продукции.

Фото: Фокус

Разрушенные винодельческие и ликероводочные заводы

Значительные убытки понесли и украинские производители алкогольных напитков — как крупные промышленные предприятия, так и небольшие крафтовые производства.

В июле в результате российского нападения на Львов была уничтожена винодельня Axis Wine, специализировавшаяся на производстве тихих и игристых вин.

В конце августа российские войска уничтожили ликероводочный завод "Хортица" в Запорожье, входящий в группу Global Spirits. По сообщению компании, предприятие не подлежит восстановлению. Помимо "Хортицы", на заводе производилась продукция под торговыми марками "Мороша", "Первак", "Медова", "Пшеничная слеза" и Gold Ukraine.

В ноябре об уничтожении производственных мощностей и приостановке работы сообщил украинский производитель крафтового алкоголя Entuziast. Компания специализировалась на медовых и фруктовых дистиллятах, а её продукция была представлена в более чем 140 торговых точках по всей Украине.

Пустые полки или рост цен: чего ждать украинцам

Уничтожение украинских предприятий не обязательно приведет к дефициту целых категорий товаров. Однако потребители могут столкнуться с исчезновением привычных торговых марок, сокращением ассортимента и изменением цен. Место украинской продукции на полках супермаркетов могут занять товары других отечественных производителей или импортные аналоги.

Показательной является ситуация на рынке подсолнечного масла. Как ранее писал Фокус, внутреннее потребление составляет менее 10 % от производственных мощностей украинских предприятий. Поэтому даже остановка ряда крупных заводов пока не создает угрозы дефицита. В то же время длительный простой предприятий может привести к удорожанию продукции на мировом рынке, а Украина рискует недополучить 150–300 млн долларов экспортной выручки за каждый месяц простоя отрасли.

Однако ситуация в других сегментах потребительского рынка может отличаться. Если в производстве подсолнечного масла Украина располагает значительным запасом мощностей, то в отдельных категориях бытовой химии, средств гигиены и пищевых продуктов уход крупных производителей потенциально может усилить зависимость от импорта.

Дополнительным фактором риска для цен является рост себестоимости продукции даже тех предприятий, которые не пострадали непосредственно от российских ударов. Использование альтернативных источников электроэнергии, перебои с поставками сырья и упаковочных материалов, осложнения в логистике — все это может отразиться на конечной стоимости товаров.

В то же время последствия ликвидации предприятий выходят далеко за пределы потребительского рынка. Вместе с заводами Украина рискует потерять рабочие места, налоговые поступления, экспортные контракты и производственные цепочки, от которых зависят десятки других предприятий — от поставщиков сырья до транспортных компаний.

И даже если украинские производители со временем восстановят свои предприятия, им придётся вновь бороться за долю рынка, которую за время вынужденного простоя могут занять конкуренты.

Таким образом, главная угроза российских атак заключается не столько в пустых полках супермаркетов, сколько в том, что на этих полках постепенно может становиться меньше товаров с пометкой "Сделано в Украине".

Напомним, ранее Фокус сообщал, что из-за российских ударов по маслоэкстракционным заводам цена подсолнечного масла может вырасти до 115 грн за литр. В то же время эксперты не прогнозируют дефицита продукции и предполагают, что долю рынка крупных производителей могут занять малые и средние предприятия.