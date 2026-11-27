Туалетний папір, соняшникова олія, майонез, локшина швидкого приготування, побутова хімія та алкоголь — російські атаки на українські підприємства можуть змінити асортимент супермаркетів. Одні компанії тимчасово зупиняють роботу, інші втратили можливість виробляти продукцію в Україні. Фокус з'ясував, які відомі бренди опинилися під загрозою через російські обстріли.

Наслідки російських атак українці відчувають уже не лише через відключення світла, перебої з водопостачанням та опаленням. Війна дедалі помітніше позначається і на звичному споживчому кошику. Підприємства, продукція яких роками була представлена практично в кожному українському супермаркеті, вимушено зупиняють виробництво, скорочують персонал, а в окремих випадках втрачають усі виробничі потужності.

Показовою стала історія групи компаній "БЛУМІ" — одного з найбільших українських виробників санітарно-гігієнічної продукції. Після п'ятої російської атаки на підприємство компанія 26 листопада оголосила про припинення виробництва в Україні. Працівники не постраждали, проте обладнання відновленню не підлягає.

Рішення стосується одразу п'яти торгових марок — "Сніжна Панда", "Ніжний дотик", Zoo Zoo, Helper та Helper Professional. Під цими брендами випускали туалетний папір, паперові рушники, серветки та інші товари повсякденного вжитку.

При цьому йдеться не про підприємство, яке мало фінансові проблеми ще до обстрілів. За даними YouControl у 2025 році виторг ТОВ "БЛУМІ" становив понад 846 млн грн.

І це далеко не єдиний випадок, коли російські атаки змусили відомого українського виробника зупинити роботу.

Олія та майонез: під ударом — харчова промисловість

Особливо відчутними для української економіки стали листопадові атаки на підприємства з переробки олійних культур. Російські удари призвели до зупинення до третини потужностей із переробки олійних культур в Україні.

12 листопада один із найбільших українських виробників та експортерів соняшникової олії — агрохолдинг Kernel — оголосив про тимчасове зупинення роботи всіх своїх олійноекстракційних заводів. Українським споживачам продукція компанії відома за торговими марками "Щедрий Дар", "Стожар" та "Чумак" (соняшникова олія).

Наступного дня про вимушене зупинення виробництва, припинення закупівлі олійних культур та скорочення персоналу повідомила компанія "Віктор і К", яка випускає продукцію під торговою маркою "Королівський смак".

Спочатку причиною такого рішення стали критична ситуація з електропостачанням та постійна загроза обстрілів. Однак уже 16 листопада підприємство зазнало російської атаки. Масштабна пожежа знищила виробничі приміщення, обладнання та готову продукцію.

"На сьогодні можливість відновлення роботи відсутня", — заявив 17 листопада директор зі зв'язків із громадськістю компанії Геннадій Тертичний.

Водночас перелік постраждалих підприємств олійної галузі значно ширший. Про зупинення роботи повідомляли також "Дельта Вілмар Україна", завод "Потоки" та соєпереробне підприємство агрохолдингу "Астарта".

Ніжинський жиркомбінат після російської атаки 10 листопада оголосив про припинення приймання сировини щонайменше до 20 січня 2027 року. Терміни повного відновлення виробничої діяльності залишаються невизначеними.

Від локшини швидкого приготування до прального порошку

Російські удари зачепили й інші сегменти споживчого ринку. У вересні після атаки на виробничі потужності в Білій Церкві про призупинення виробництва та відвантаження продукції повідомили виробники продуктів швидкого приготування Reeva та соусів Idelia.

У жовтні під російський удар потрапив великий виробник побутової хімії та косметики "2К" у Хмельницькому. Через масштабні пошкодження виробничих потужностей та інфраструктури роботу підприємства було зупинено.

Ще одним постраждалим виробником товарів першої необхідності став Київський картонно-паперовий комбінат, відомий українцям за торговими марками "Обухів 65" та "Диво". 7 жовтня підприємство повідомило про зупинення виробництва після третьої російської атаки за пів року.

Таким чином, лише за кілька місяців про припинення або зупинення виробництва повідомили два відомі українські виробники туалетного паперу та іншої санітарно-гігієнічної продукції.

Фото: Фокус

Знищені виноробні та лікеро-горілчані заводи

Значних втрат зазнали й українські виробники алкогольних напоїв — як великі промислові підприємства, так і невеликі крафтові виробництва.

У липні внаслідок російської атаки на Львів було знищено виноробню Axis Wine, яка спеціалізувалася на виготовленні тихих та ігристих вин.

Наприкінці серпня російські війська знищили лікеро-горілчаний завод "Хортиця" у Запоріжжі, що входить до групи Global Spirits. За повідомленням компанії, підприємство не підлягає відновленню. Окрім "Хортиці", на заводі виготовляли продукцію під торговими марками "Мороша", "Первак", "Медова", "Пшенична сльоза" та Gold Ukraine.

У листопаді про знищення виробничих потужностей та призупинення роботи повідомив український виробник крафтового алкоголю Entuziast. Компанія спеціалізувалася на медових та фруктових дистилятах, а її продукція була представлена у понад 140 торгових точках по всій Україні.

Порожні полиці чи зростання цін: чого чекати українцям

Знищення українських підприємств не обов'язково призведе до дефіциту цілих категорій товарів. Однак споживачі можуть зіткнутися зі зникненням звичних торгових марок, скороченням асортименту та зміною цін. Місце української продукції на полицях супермаркетів можуть зайняти товари інших вітчизняних виробників або імпортні аналоги.

Показовою є ситуація на ринку соняшникової олії. Як раніше писав Фокус, внутрішнє споживання становить менш як 10% від виробничих можливостей українських підприємств. Тому навіть зупинення низки великих заводів наразі не створює загрози дефіциту. Водночас тривалий простій підприємств може спричинити подорожчання продукції на світовому ринку, а Україна ризикує недоотримувати 150–300 млн доларів експортного виторгу за місяць простою галузі.

Проте ситуація в інших сегментах споживчого ринку може відрізнятися. Якщо у виробництві соняшникової олії Україна має значний запас потужностей, то в окремих категоріях побутової хімії, засобів гігієни та харчових продуктів втрата великих виробників потенційно може посилити залежність від імпорту.

Додатковим чинником ризику для цін є зростання собівартості продукції навіть тих підприємств, які не постраждали безпосередньо від російських ударів. Використання альтернативних джерел електроенергії, перебої з постачанням сировини та пакувальних матеріалів, ускладнення логістики — усе це може позначитися на кінцевій вартості товарів.

Водночас наслідки знищення підприємств виходять далеко за межі споживчого ринку. Разом із заводами Україна ризикує втрачати робочі місця, податкові надходження, експортні контракти та виробничі ланцюги, від яких залежать десятки інших підприємств — від постачальників сировини до транспортних компаній.

І навіть якщо українські виробники згодом відбудують свої підприємства, їм доведеться знову боротися за частку ринку, яку за час вимушеного простою можуть зайняти конкуренти.

Таким чином, головна загроза російських атак полягає не стільки в порожніх полицях супермаркетів, скільки в тому, що на цих полицях поступово може ставати менше товарів із позначкою "Зроблено в Україні".

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що через російські удари по олійноекстракційних заводах ціна соняшникової олії може зрости до 115 грн за літр. Водночас експерти не прогнозують дефіциту продукції та припускають, що частку ринку великих виробників можуть зайняти малі й середні підприємства.