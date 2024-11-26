Астрологический прогноз на 2025 год: что нас ждет в год Зеленой Змеи

Уже вскоре наступит 2025 год. По астрологическому прогнозу, этот год будет полон изменений и новых возможностей. О том, как планеты будут влиять на вашу жизнь и как использовать этот период для планирования своего будущего — подробнее читайте в материале.

Астролог Ания Анима специально для Фокуса рассказала о наиболее серьезных транзитных влияниях в 2025 году.

"С астрологической точки зрения это очень важная тема, поскольку транзиты (движение планет по зодиакальному кругу, влияющее на сферы жизни как всего социума, так и каждого человека) очень предопределяют наше сознание. Фактически планеты ничего не создают в этом мире — они лишь влияют на наше сознание, возбуждая в нем те или иные идеи. А поскольку к полю сознания относится вся материя от тонкой (образы и мысли) до грубой (тело человека, тело планеты), то мы реагируем. При этом, принимая или не принимая это структурирование, мы создаем в этом мире что-то прекрасное или наоборот", — пояснила астролог.

По ее словам, в 2025 году будет много планетных изменений, в частности, будут ретроградными все планеты, что случается редко. А ретроградности планет показывают задержки, пересмотры, ограничения и напряжения в сферах по своим показателям. Ания Анима уточнила, что к счастью, в течение года будут и периоды без ретроградностей — именно их и стоит использовать для важных начинаний.

Наиболее серьезные транзитные влияния в 2025 году

Февраль

По словам Ании Анимы, с начала года до 4 февраля ретро-Юпитер в Тельце создает турбулентности и задержки в правовой, экономической сферах, заставляя пересматривать наши подходы к накоплению ресурса и управлению ресурсом, а также дает необходимость изменений в сфере семейных отношений. Она добавила, что поскольку Юпитер в 2025 году ретроградный дважды, в начале и в конце года, стоит отметить, что законопроекты, подписанные в это время, имеют тенденцию к пересмотру в дальнейшем.

"Стоит быть особенно внимательным с договорами в это время, уточнять цели партнеров и свои цели. В этот период возможны ценностные разногласия, которые могут помешать эффективным взаимодействиям или потребовать каких-то доработок", — пояснила астролог.

Она добавила, что также с начала года и до 24 февраля ретроградит еще одна планета — Марс (сначала в Раке, потом в Близнецах). Ее ретроградность может ощущаться нами как уменьшение жизненных сил, усталость, а следствием может быть ослабление здоровья, раздражение, конфликты, болезни.

"Чаще всего при таком планетном влиянии люди не сразу понимают, что они уже переутомились и им нужно отдохнуть и привести себя в порядок, и продолжают проявлять активность. А значит, потом придется больше ресурсов потратить на восстановление здоровья. Рекомендация: пересмотрите, на что вы тратите свои силы, насколько это эффективно и результативно? Возможно, стоит пересмотреть свои способы использования ресурсов (сил, времени, внимания) и вкладывать их именно в то, что вам реально нужно? Мы живем в такой период, когда время очень ускорилось. Поэтому сделать все, что вы хотели бы — нереально. Что самое главное вам нужно реализовать в своей жизни?", — пояснила эксперт.

Практически сразу, по словам астролога, то есть 2 марта, в ретро-движение переходит Венера в Рыбах и находится в нем до 13 апреля. Это влияет сразу на несколько сфер: финансы, отношения, духовное развитие, творчество. Она добавила, что в период ретро-Венеры стоит отказаться от крупных финансовых вложений в предметы роскоши и красоты, от любых операций красоты и инвестиций в творческие и шоу-проекты. Также в этот период не рекомендуется жениться и разводиться. Зато стоит направить свое внимание на глубокое духовное развитие без одержимости новомодными эзотерическими темами, что очень кстати. Ания Анима уточнила, что могут возвращаться какие-то темы в отношениях, бывшие возлюбленные и прежние иллюзии. Также могут приходить творческие идеи, которые стоит фиксировать, чтобы по окончанию периода пересмотреть и оценить на предмет их востребованности и реализованности.

Март

Ания Анима также рассказала, что уже с 15 марта по 7 апреля в Рыбах ретроградит Меркурий, чем доставляет нам немало волнений и беспокойств. Стоит исключить в это время покупку гаджетов и билетов, бронирование отелей и в целом отнестись очень внимательно к любым коммуникациям.

"Берегите нервную систему — свою и своих близких, не спешите с выводами. И вообще не спешите реализовывать любые мысли, которые пришли вам в голову. Мы забываем (или не знаем?), что мысли мы можем заказывать, как блюда в ресторане. И если в голову приходят деструктивные мысли — отказываться от них, заменяя на конструктивные, добрые, веселые и светлые. Именно это позволит лучше контролировать и эмоции. Ведь эмоции следуют за мыслями. Хорошее настроение — результат нашей настройки от выбора мыслей до проживаемых эмоций", — пояснила астролог.

Также, согласно астрологическому прогнозу на 2025 год, март осложняется весенний коридором затмений, который длится с 9.03 до 3.04. Кроме этого, по словам астролога, 14 марта произойдет лунное затмение в Деве, а 29 марта — солнечное затмение в Рыбах.

"Это для нас всех — экзамен на тему тех активных жизненных уроков, которые мы с вами проходили с весны 2023 года. Стоит посмотреть, насколько эффективно мы решаем свои жизненные вызовы и вопросы, используя логику и интуицию, насколько мы практичны и творческие, как мы распределяем свое внимание между духовным и материальным, что ставим на первое место в своей жизни и как мы развиваемся", — добавила астролог.

По ее словам, в коридоре затмений рекомендуется перейти в режим интроверсии: меньше внешних активностей, больше работы над собой. В это время стоит отказаться от важных реализаций, за исключением случаев, когда они направлены не на личную и материальную выгоду, а на отдачу, служение, помощь и общее развитие.

Уже 29 марта Сатурн меняет знак. По словам астролога, предыдущие 2 года он шел по знаку Водолей, а теперь начинает свое движение по знаку Рыб. Это задает совершенно новые тренды. Она объяснила, что транзит Сатурна по Рыбам усиливает внутренние трансформации, побуждая к духовному поиску и осознанию истинных ценностей жизни. Поэтому этот период требует дисциплины в управлении своими мыслями и потом уже — эмоциями, преодоления иллюзий и создания устойчивых основ для личного роста.

"Рыбы активируют темы сострадания и творчества, а Сатурн помогает упорядочить интуитивные идеи и превратить их в реальные достижения. Транзит учит балансировать между служением другим и сохранением собственных границ, избегая эмоционального выгорания. Это время для построения духовной осознанности и работы над долгосрочными проектами, которые будут иметь устойчивый эффект", — пояснила эксперт.

Апрель

Уже с 14 апреля по 12 июля будет период без ретроградных влияний, а это значит, по словам астролога, наиболее подходящий для стартов новых и долгосрочных проектов. Она добавила, что в этом периоде стоит выбрать наиболее подходящие даты и делать запуски. По ее словам именно ретроградные месяцы до этого помогут найти, обработать и устранить все препятствия на пути к вашим стартам.

Май

18 мая 2025 года, по словам Ании Анимы, произойдет еще один влиятельный переход планет. Теневые планеты Раху и Кету (северный и южный узел) сменят знаки. Раху перейдет в Водолей, Кету — в Лев. По словам астролога, это даст нам новые идеи, вызовы и тренды в социуме.

"Общество движется к разрушению старых иерархий и внедрению новаторских решений, включая цифровизацию и экологические технологии. Раху в Водолее активизирует стремление к социальным реформам, инновациям и коллективному взаимодействию; способствует росту технологий, криптовалют и новых научных открытий. Кету во Льве требует отказа от эгоцентризма и акцента на служении обществу вместо удовлетворения собственного эго и амбиций. Этот транзит способствует созданию новых сообществ, усилению влияния технологий и прогрессивных идей. Возникает необходимость гармонизировать личные амбиции с коллективными интересами. Подробнее об этом стоит поговорить уже в мае, а те, кто планирует процессы заранее, обратите внимание именно на технологический, социальный и экологический тренды", — резюмировала эксперт.

Июнь

Уже июнь 2025 года, по словам Ании Анимы, выглядит довольно позитивным по своим возможностям для коммуникаций и деловых реализаций, новых решений и ответственных подходов.

Июль

Июль, по словам эксперта, несет в себе две ретроградности: с 13.07 Сатурн переходит в ретро-движение в Рыбах и начинает торможение в различных процессах с необходимостью проверить себя на тему ответственности и стрессоустойчивости, умения управлять своим вниманием, чтобы не сливать свою энергию через деструктивные мысли и эмоции.

Август

Астролог уточнила, что с 18.07 по 11.08 — Меркурий ретроградный в Раке. Ретроградные транзиты Сатурна в Рыбах и Меркурия в Раке активизируют стихию воды (самую эмоциональную из всех), создавая условия для глубокого анализа и переосмысления своей жизни, хоть это может быть непросто из-за высокой эмоциональности. Она уточнила, что Сатурн требует дисциплины и ответственности на уровне мыслей, слов, действий, а ретроградный Меркурий подталкивает к анализу семейных связей и личной истории. Астролог пояснила, что этот период — время пересмотра стратегий, связанных с внутренним комфортом, поддержкой команды и устойчивостью бизнеса.

"Усиление интуиции и креативности может способствовать генерации нестандартных идей, но важно структурировать их для практической реализации. Несмотря на возможные задержки в коммуникациях, период благоприятен для катарсиса (внутреннего очищения), развития эмпатии и создания новых основ для долгосрочного роста. Для людей, которые идут по пути духовного развития, это может быть непростой и сильный период", — рассказала эксперт.

Сентябрь

Уже со 2 по 26 сентября, по словам Ании Анимы, нас ждет второй коридор затмений 2025 года. Так, 7 сентября произойдет полное лунное затмение, а полное солнечное затмение ожидаем 21 сентября 2025 года. По ее словам, каждый коридор затмений — время турбулентное, поэтому на это время лучше уменьшить внешнюю активность и сместить фокус внимания на внутренние процессы.

"Этот коридор затмений проявит перед нами новые вызовы, связанные с балансом между принципами "Я — МЫ" и ответами на вопросы: "Насколько я — Человек, человечный и ответственный — в своей жизни, работе, социальных взаимодействиях?", "Как я могу обновить свои жизненные подходы, чтобы быть достойным человеком, способным по-настоящему служить своими делами Высшему принципу?". С вызовами сентября поможет справляться здравый смысл и готовность к коллективной работе", — пояснила астролог.

Октябрь

По словам Ании Анимы, октябрь может стать периодом стратегических возможностей для бизнеса, акцентируя внимание на переговорах, партнерствах и аналитической работе. Она уточнила, что транзиты месяца способствуют плодотворному общению, заключению сделок и практическому подходу к финансам, усиливают концентрацию на долгосрочных целях и поиске баланса между личными интересами и коллективной стратегией. Астролог добавила, что это время стоит уделить для укрепления связей, планирования и глубокого анализа проектов, требующих решительности и гибкости.

Уже 18 октября Юпитер перейдет из Близнецов в Рак. Ания Анима уточнила, что это очень сильное положение, которое создает благоприятные условия для инвестиций в обучение и развитие корпоративной культуры, открывает возможности для духовного и развития и образования, укрепления семейных связей.

Ноябрь

Ноябрь, по словам астролога, станет месяцем переоценки и замедления из-за ретроградного движения Меркурия (10-29.11), Юпитера (с 11.11) и Сатурна (до 28.11), что затронет сферу коммуникаций и повлияет на долгосрочные стратегии, появится необходимость пересмотра старых решений и переоценки инвестиций. Однако начало месяца благоприятно для укрепления партнерств и гармонизации процессов благодаря Венере в Весах, а в конце ноября, с переходом Сатурна и Меркурия в директное движение, начнется восстановление активности и стабилизация проектов. Этот месяц требует фокусировки на стратегическом планировании и осторожности в переговорах.

Декабрь

Декабрь, как объяснила Ания Анима, станет временем для пересмотра стратегий и активного планирования будущих действий. Ретроградный Юпитер в Близнецах с 5 декабря подчеркивает важность анализа информации и корректировки долгосрочных целей, более пристального внимания к теме коммуникаций, может потребовать пересмотра коммуникативных стратегий. Середина месяца принесет оптимизм и новые возможности для расширения бизнеса, международного сотрудничества и обучения. Меркурий в Козероге с 29 декабря задает практический тон для финализации проектов и разработки структурированных планов на следующий год. Этот месяц благоприятен для укрепления связей, стратегического мышления и подготовки к активному старту в новом году.

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