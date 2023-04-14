Бросил несколько яиц в короля Чарльза ІІІ: в Британии осудили 23-летнего студента

23-летнему жителю города Йорк Патрику Теллвеллу присудили 100 часов неоплачиваемой работы.

Related video

Патрика Теллвела из города Йорка, который бросил несколько яиц в Чарльза III, признали виновным в "угрожающем поведении". Об этом 14 апреля сообщает Reuters.

Судебная инстанция назначила ему публичные работы. Речь идет о "100 часов неоплачиваемой работы".

Представительница Королевской прокурорской службы отметила, что Теллвел не обнаружил ни одного раскаяния после ареста. По ее словам, он продолжал защищать свое "намерение швырнуть яйцами Его Величество Короля".

Как бросили яйца в Чарльза III

Инцидент был зафиксирован в ноябре 2022 года. Тогда британский король и королева-консорт Камилла приветствовали руководство города в Йорке. Они участвовали в церемонии открытия памятника королю Елизавете II, первом после ее смерти. В короля швырнули несколько яиц.

Нарушителем общественного спокойствия и оказался Патрик Теллвелл. Его сразу задержали.

Несколько сотрудников правоохранительных структур удерживали подозреваемого на земле за временным ограждением. Парень в этот момент восклицал: "Эта страна была построена на крови рабов".

На суде Теллвелл отказался признавать свою вину. Он во время заседания заявил, что швырнул в британского короля яйца, "потому что он этого заслуживает".

В декабре Чальза III, посетившего город Лутон в Бедфордшире, снова решили атаковать, швырнув куриные яйца. На такой поступок отважился мужчина из толпы. Хулигана впоследствии арестовали.

Напомним, в сентябре 2022 года Чарльз вошел на престол после смерти королевы Елизаветы, своей матери. Последнюю ночь перед ее смертью он провел в Шотландии. Его короновали в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

В сентябре стало известно, что Чарльз намерен подать в суд на Меган Маркл. Отец принца Гарри, словно выразил готовность к мерам, касающимся его невестки. Его возмутили высказывания, которые во дворце восприняли как угрозу. Он проконсультировался с юристами при дворе и заявил, что готов бороться за справедливость и честь своего имени. Команда британского монарха готовилась предупредить мать внуков принца Чарльза.