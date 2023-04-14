Жбурнув кілька яєць у короля Чарльза ІІІ: у Британії засудили 23-річного студента

23-річному мешканцю міста Йорк Патріку Теллвелу присудили 100 годин неоплачуваної роботи.

Related video

Патріка Теллвела з міста Йорк, який кинув кілька яєць у Чарльза ІІІ, визнали винним у "загрозливій поведінці". Про це 14 квітня повідомляє Reuters.

Судова інстанція призначила йому громадські роботи. Йдеться про "100 годин неоплачуваної роботи".

Представниця Королівської прокурорської служби наголосила на тому, що Теллвел не виявив жодного каяття після арешту. За її словами, він продовжував захищати свій "намір жбурнути яйцями в Його Величність Короля".

Як кинули яйцями в Чарльза ІІІ

Інцидент зафіксували в листопаді 2022 року. Тоді британський король і королева-консорт Камілла вітали в Йорку керівництво міста. Вони брали участь у церемонії відкриття пам'ятника королеві Єлизаветі II, першого після її смерті. У короля жбурнули кілька яєць.

Порушником громадського спокою й виявився Патрік Теллвел. Його одразу затримали.

Кілька співробітників правоохоронних структур утримували підозрюваного на землі за тимчасовою огорожею. Хлопець у цей момент вигукував: "Ця країна була побудована на крові рабів".

На суді Теллвел відмовився визнавати свою провину. Він під час засідання заявив, що жбурнув у британського короля яйця, "тому що він на це заслуговує".

У грудні Чальза III, який відвідав місто Лутон у Бедфордширі, знову вирішили атакувати, жбурнувши курячі яйця. На такий вчинок наважився чоловік із натовпу. Хулігана згодом заарештували.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Чарльз зійшов на престол після смерті королеви Єлизавети, своєї матері. Останню ніч перед її смертю він провів у Шотландії. Його коронували у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

У вересні стало відомо, що Чарльз планує подати до суду на Меган Маркл. Батько принца Гаррі нібито висловив готовність щодо заходів, які стосуються його невістки. Його обурили її висловлювання, які в палаці сприйняли як загрозу. Він проконсультувався з юристами при дворі та заявив, що готовий боротися за справедливість і честь свого імені. Команда британського монарха готувалася зробити попередження матері онуків принца Чарльза.