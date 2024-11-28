Принц Уильям появился на публике с еще более отросшей бородой (фото, видео)

Принц Уэльский окончательно закрепился в имидже бородача и уже несколько месяцев не бреет лицо.

42-летний принц Уэльский посетил церемонию Tusk Conservation Awards 2024 в лондонском отеле Savoy, и как присутствующие, так и поклонники королевской семьи отметили, что борода у наследника престола стала гуще, длиннее и больше не напоминает легкую небритость, пишет Daily Mail.

Для мероприятия принц Уильям, который был без своей жены Кейт, выбрал идеально скроенный темно-синий костюм, белую рубашку и галстук в тон костюму.

Принц Уильям отращивает бороду Фото: Getty

Он вручил три награды победителям церемонии, Клаверу Нтойинкиме, Эдварду Аруне и Номба Ганаме, а компанию на сцене ему составили икона Rolling Stones Ронни Вуд и гитарист Dire Straits Марк Нопфлер. Эта премия вручается за достижения в сохранении вымирающих видов животныхи птиц в Африке.

Среди гостей присутствовал актер Идрис Эльба, который появится в документальном фильме с королем Чарльзом, а также был диджеем на свадьбе принца Гарри.

Выступая перед публикой, принц упомянул своего младшего сына, принца Луи.

"Мой младший учится играть на барабанах, поэтому я всю жизнь провожу с пальцами в ушах", – пошутил он.

Впервые с небритым лицом принц Уильям появился в видеонапутствии британской олимпийской сборной. Вместе с женой и другими знаменитостями он пожелал спортсменам успеха на Играх в Париже.

С тех пор он больше не брил лицо, и многие предположили, что такая смена имиджа будущего короля говорит о его желании выглядеть более взрослым и респектабельным.

Сейчас принц Уэльский занят многочисленными встречами, оставаясь одним из самых трудолюбивых членов королевской семьи. Из-за болезни жены и отца количество его обязанностей существенно возросло.

Недавно Уильям во время визита в Северную Ирландию посетил виртуальную производственную студию в кампусе Белфаст-Сити Ольстерского университета, сел на байк, хоть и зафиксированный на платформе. Мотоциклы – давнее увлечение наследника престола, которое немало тревожит Кейт Миддлтон. Еще больше она переживает из-за того, что на байки заглядывается и ее первенец, принц Джордж.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон сделала дерзкий комментарий о бороде принца Уильяма.