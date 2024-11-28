Принц Вільям з'явився на публіці з бородою, що ще більше відросла (фото, відео)

Принц Уельський остаточно закріпився в іміджі бороданя і вже кілька місяців не голить обличчя.

42-річний принц Уельський відвідав церемонію Tusk Conservation Awards 2024 у лондонському готелі Savoy, і як присутні, так і шанувальники королівської сім'ї зазначили, що борода в спадкоємця престолу стала густішою, довшою і більше не нагадує легку неголеність, пише Daily Mail.

Для заходу принц Вільям, який був без своєї дружини Кейт, вибрав ідеально скроєний темно-синій костюм, білу сорочку і краватку в тон костюма.

Принц Вільям відрощує бороду Фото: Getty

Він вручив три нагороди переможцям церемонії, Клаверу Нтойінкімі, Едварду Аруні та Номба Ганаме, а компанію на сцені йому склали ікона Rolling Stones Ронні Вуд і гітарист Dire Straits Марк Нопфлер. Цю премію вручають за досягнення у збереженні видів тварин і птахів, що вимирають, в Африці.

Серед гостей був присутній актор Ідріс Ельба, який з'явиться в документальному фільмі з королем Чарльзом, а також був діджеєм на весіллі принца Гаррі.

Виступаючи перед публікою, принц згадав свого молодшого сина, принца Луї.

"Мій молодший вчиться грати на барабанах, тому я все життя проводжу з пальцями у вухах", — пожартував він.

Уперше з неголеним обличчям принц Вільям з'явився у відеопривітанні британської олімпійської збірної. Разом із дружиною та іншими знаменитостями він побажав спортсменам успіху на Іграх у Парижі.

Відтоді він більше не голив обличчя, і багато хто припустив, що така зміна іміджу майбутнього короля свідчить про його бажання мати більш дорослий і респектабельний вигляд.

Наразі принц Уельський зайнятий численними зустрічами, залишаючись одним із найпрацьовитіших членів королівської сім'ї. Через хворобу дружини і батька кількість його обов'язків істотно зросла.

Нещодавно Вільям під час візиту до Північної Ірландії відвідав віртуальну виробничу студію в кампусі Белфаст-Сіті Ольстерського університету, сів на байк, хоч і зафіксований на платформі. Мотоцикли — давнє захоплення спадкоємця престолу, яке неабияк тривожить Кейт Міддлтон. Ще більше вона переживає через те, що на байки задивляється і її первісток, принц Джордж.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон зробила зухвалий коментар про бороду принца Вільяма.