Больная Кейт Миддлтон вскоре может полноценно вернуться к работе: при каком условии

За весь 2024 год невестка короля Великобритании Чарльза ІІІ появилась на публике несколько раз. Все время она посвящает выздоровлению от онкологии.

Related video

Кейт Миддлтон продолжит свое возвращение к работе, когда ее врачи "дадут добро". Об этом пишет Mirror.

Ранее в этом году будущая королева Великобритании отказалась от своих публичных обязанностей после того, как у нее диагностировали неизвестный публике тип рака. Однако после завершения химиотерапии в сентябре принцесса Уэльская совершила ряд появлений.

Важно

Самый тяжелый год: все выходы онкобольной Кейт Миддлтон за 2024 (фото)

Жена принца Уильяма недавно организовала свой ежегодный концерт рождественских песен и даже присоединилась к принцу Уильяму, когда они приветствовали эмира Катара и его жену во время государственного визита в Великобританию. Поклонники надеялись больше видеть Кейт Миддлтон, и один источник считает, что это может произойти уже вскоре.

Монаршая персона возьмет на себя больше королевских обязанностей, "когда будет готова и ее врачи дадут добро".

Кейт Миддлтон и принц Уильям приветствовали эмира Катара Фото: Getty Images

Решение о публичных выходах Кейт в 2025 году будут приняты в соответствии с медицинскими рекомендациями. Ранее принцесса Уэльская рассказала о своем возвращении к работе, когда опубликовала видео, в котором объявила о завершении курса химиотерапии.

"Хотя я закончила химиотерапию, мой путь к исцелению и полному выздоровлению долгий, и я должна продолжать воспринимать каждый день так, как он придет", — сказала она.

Кейт Миддлтон на своем рождественском концерте Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон может стать королевой раньше времени.

Также Фокус писал о том, почему Кейт Миддлтон гордится принцем Луи.