Хвора Кейт Міддлтон незабаром може повноцінно повернутися до роботи: за якої умови

За весь 2024 рік невістка короля Великої Британії Чарльза ІІІ зʼявилася на публіці кілька разів. Весь час вона присвячує одужанню від онкології.

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Кейт Міддлтон продовжить своє повернення до роботи, коли її лікарі "дадуть добро". Про це пише Mirror.

Раніше цього року майбутня королева Великої Британії відмовилася від своїх публічних обов’язків після того, як у неї діагностували невідомий публіці тип раку. Однак після завершення хіміотерапії у вересні принцеса Уельська здійснила низку появ.

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Найважчий рік: усі виходи онкохворої Кейт Міддлтон за 2024 (фото)

Дружина принца Вільяма нещодавно організувала свій щорічний концерт різдвяних пісень і навіть приєдналася до принца Вільяма, коли вони вітали еміра Катару та його дружину під час державного візиту до Великої Британії. Шанувальники сподівалися більше бачити Кейт Міддлтон, і одне джерело вважає, що це може статися вже незабаром.

Монарша персона візьме на себе більше королівських обов'язків, "коли буде готова і її лікарі дадуть добро".

Кейт Міддлтон та принц Вільям вітали еміра Катару Фото: Getty Images

Рішення про публічні виходи Кейт у 2025 році будуть прийняті відповідно до медичних рекомендацій. Раніше принцеса Уельська розповіла про своє повернення до роботи, коли опублікувала відео, у якому оголосила про завершення курсу хіміотерапії.

"Хоч я закінчила хіміотерапію, мій шлях до зцілення та повного одужання довгий, і я мушу продовжувати сприймати кожен день так, як він прийде", — сказала вона.

Кейт Міддлтон на своєму різдвяному концерті Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон може стати королевою раніше часу.

Також Фокус писав про те, чому Кейт Міддлтон пишається принцом Луї.