Принц Гарри заблудился в Лондоне (фото)

40-летний принц Гарри, который недавно проиграл суд в Лондоне, попал в родном городе в еще одну неловкую ситуацию. Королевскую особу зафиксировала камера дверного замка одного из домов в столице, куда он по ошибке позвонил в поисках друга.

Related video

Об этом сообщает The Sun.

Гарри, который уверял суд, что не может чувствовать себя в Великобритании в безопасности, отправился в гости к другу и случайно позвонил в три дома, прежде, чем нашел нужный ему адрес.

Один из жителей района, где плутал принц, рассказал, что их домработница открыла дверь, но не узнала королевскую особу.

"Мы были шокированы, увидев, что на камере был он. Мы заметили это только тогда, когда соседи начали говорить — и тогда мы подумали: "О, да!"" – рассказал он журналистам.

Другой очевидец добавил:

"Два из домов, в которые он стучался, находятся на совершенно противоположных концах дороги длиной около полумили. Немного странно, что он, похоже, понятия не имел, какой дом ему нужен. Я не думаю, что многие люди просто пойдут по дороге и будут стучать в двери, тем более, если вы не чувствуете себя в безопасности".

На снимке дверного звонка Гарри запечатлен без галстука, в синем костюме с телефоном у правого уха.

В Лондоне на время суда младший сын британского короля остановился в роскошном доме своего приятеля и, вопреки протоколам безопасности, заказал доставку Deliveroo к входной двери.

Гарри утверждал в Апелляционном суде, что его "жизнь была под угрозой", когда он был в Великобритании после того, как его автоматическое право на круглосуточную охрану с оружием отменили после сложения обязанностей работающих членов королевской семьи.

Он проиграл дело, а затем дал интервью BBC в Калифорнии, где снова обрушился на своих венценосных родственников. Некоторые из его заявлений, по мнению экспертов, могли ухудшить и без того плохие отношения.

В частности Гарри заявил, что "простил" королевскую семью, несмотря на критику за то, что сам не извинился.

"Я понятия не имею, сколько времени осталось моему отцу – он больше не разговаривает со мной – но было бы здорово примириться", – сказал принц.

Тем временем его старший брат, принц Уильям, намерен лишить Гарри и его жену Меган Маркл титулов, когда станет королем.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри со скандалом ушел из собственной благотворительной организации, а также остался недоволен тем, что его детей используют.