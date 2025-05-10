Принц Гаррі заблукав у Лондоні (фото)

40-річний принц Гаррі, який нещодавно програв суд у Лондоні, потрапив у рідному місті в ще одну незручну ситуацію. Королівську особу зафіксувала камера дверного замка одного з будинків у столиці, куди він помилково зателефонував у пошуках друга.

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Про це повідомляє The Sun.

Гаррі, який запевняв суд, що не може почуватися у Великій Британії в безпеці, вирушив у гості до друга і випадково подзвонив у три будинки, перш ніж знайшов потрібну йому адресу.

Один із жителів району, де блукав принц, розповів, що їхня домробітниця відчинила двері, але не впізнала королівську особу.

"Ми були шоковані, побачивши, що на камері був він. Ми помітили це тільки тоді, коли сусіди почали говорити – і тоді ми подумали: "О, так!"" – розповів він журналістам.

Інший очевидець додав:

"Два з будинків, у які він стукав, розташовані на абсолютно протилежних кінцях дороги довжиною близько півмилі. Трохи дивно, що він, схоже, поняття не мав, який будинок йому потрібен. Я не думаю, що багато людей просто підуть дорогою і стукатимуть у двері, тим паче, якщо ви не почуваєтеся в безпеці".

На знімку дверного дзвінка Гаррі зображений без краватки, у синьому костюмі з телефоном біля правого вуха.

У Лондоні на час суду молодший син британського короля зупинився в розкішному будинку свого приятеля і, всупереч протоколам безпеки, замовив доставку Deliveroo до вхідних дверей.

Гаррі стверджував в Апеляційному суді, що його "життя було під загрозою", коли він був у Великій Британії після того, як його автоматичне право на цілодобову охорону зі зброєю скасували після складання обов'язків членів королівської сім'ї, які працюють.

Він програв справу, а потім дав інтерв'ю BBC у Каліфорнії, де знову обрушився на своїх вінценосних родичів. Деякі з його заяв, на думку експертів, могли погіршити і без того погані стосунки.

Зокрема Гаррі заявив, що "пробачив" королівську сім'ю, незважаючи на критику за те, що сам не вибачився.

"Я поняття не маю, скільки часу залишилося моєму батькові – він більше не розмовляє зі мною – але було б чудово примиритися", – сказав принц.

Тим часом його старший брат, принц Вільям, має намір позбавити Гаррі та його дружину Меган Маркл титулів, коли стане королем.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі зі скандалом пішов з власної благодійної організації, а також залишився незадоволений тим, що його дітей використовують.