Спросите себя сами. 7 вопросов, которые помогут выявить фейковую дружбу

Однажды это происходит — поведение лучшего друга или подруги начинает выходить за рамки дозволенного, вызывая в лучшем случае ваше недоумение и вопрос вроде: "Что это было?"

"Как бы ни старались Spice Girls убедить нас в том, что дружба никогда не заканчивается, это неправда", — уверяет психолог и корреспондент QuickAndDirtyTips Эллен Хендриксен. Её слова подтверждают и результаты исследований. Канадские учёные доказали то, что и так всем давно было известно: в большинстве случаев приятельство между учениками средней школы длится не более года. Да, взрослая дружба способна продолжаться всю жизнь, и иногда нам кажется, что нам дали пожизненное.

Бывают случаи, когда выход очевиден: если так называемый друг украл у вас деньги, увёл любимого или, как случилось с Тейлор Свифт, вашего запасного танцора, с ним нужно порвать.

Однако иногда всё не так очевидно: что делать, если ваш друг борется с наркозависимостью? Сможете ли вы сохранить отношения с теми, кто радикально меняет жизненные приоритеты? Оставите ли за бортом скучного друга или напомните себе о том, что дружба — это не только развлечения? И как поступить, если некогда крепкая дружба начинает сдуваться? Можно ли отпустить человека, если у вас-то и ссор не было, просто пропал интерес друг к другу?

"По сути, вам не нужен какой-то список весомых и несущественных причин прекращения дружбы. Прислушивайтесь к собственной интуиции и своему сердцу", — просит Хендриксен.

Для тех, кто не уверен, стоит ли в очередной раз давать горе-товарищу второй шанс, онлайн-платформа QuickAndDirtyTips подготовила несколько вопросов, ответы на которые помогут вам выяснить, не пора ли жечь мосты некогда идеальной дружбы.

Вопрос №1: Эти отношения — искренние или напоминают выгодный обмен?

Некоторые люди поддерживают с вами отношения ради того, что вы потенциально можете для них сделать. К таким относятся товарищи, раз за разом пытающиеся вам что-то продать, приятели, которые всё время берут у вас в долг, и те, кто ведёт подсчёт предоставленных услуг ("Так как я нянчил твоего пса, теперь ты должен присмотреть за моим домом"). Такие люди регулярно нарушают границу между дружбой и делами.

Если каждый раз, когда вас спрашивают об этой дружбе, вы теряетесь или долго подбираете слова, стоит задуматься

Выгода может скрываться и гораздо глубже — вы дружите, потому что этот человек обожает вас. Он получает возможность бросать в вашу сторону восхищённые взгляды, а вы — тешить своё самолюбие. В этом случае вы дружите потому, что ваш приятель тянет вас вниз — не слишком настойчиво, но достаточно ощутимо, так, что у вас появляется возможность во всех своих неудачах, в том числе и невоплощённых в жизнь детских мечтах, винить его, а не себя.

"Если после каждой встречи с этим человеком вы уходите с острым желанием помыть руки, присмотритесь внимательнее, не используете ли вы друг друга", — призывает корреспондент QuickAndDirtyTips Эллен Хендриксен. По её словам, следует напоминать себе: вам нужны друзья, а не свита.

Вопрос №2: Не мешаете ли вы друг другу вести более здоровый образ жизни?

В далёком 2007 году научный журнал New England Journal of Medicine опубликовал результаты одного исследования, согласно которым ожирение распространяется через "крепко взаимосвязанную социальную сеть", насчитывающую более 12 000 человек. Учёные подчеркнули: наши социальные связи сильно влияют на здоровье.

Как оказалось, здоровые (или нездоровые) привычки могут распространяться и внутри небольшой группы людей. Например, нездоровые психологические привычки, такие как склонность унижать друг друга или жаловаться, могут передаваться от приятеля к приятелю. Возможно, ваш круг приветствует неопрятный внешний вид или неупорядоченное питание, тем самым влияя на ваш внешний вид.

Случаются и более серьёзные проблемы: "Давайте пить, пока не вырубимся, а что в этом плохого?" Если вам приходится бороться с отношением к психоактивным веществам, употребление которых ваши приятели считают нормой, с этой компанией лучше попрощаться. Как ни крути, появление в одном баре с этими людьми неизбежно приведёт к такому же поведению.

В идеале друзья должны вместе перейти на здоровую пищу, заниматься спортом и преодолеть ужасный период отказа от курения. Но если друг тянет вас вниз, заставляет выпить или закурить, зная и высмеивая ваши попытки завязать, возможно, настало время держаться от него подальше.

Вопрос №3: Не манипулируют ли вами?

Манипуляция, в сущности, — нечестный метод управления чужими эмоциями. Это когда вы дуетесь на кого-то, пытаясь заставить его почувствовать себя плохо, или, наоборот, нарочито хорошо к нему относитесь, чтобы подбодрить.

"Если после каждой встречи с этим человеком вы уходите с острым желанием помыть руки, присмотритесь внимательнее, не используете ли вы друг друга"

"Трудно сходу заявить, происходит такое с вами или нет, — признаёт Хендриксен. — Являться жертвой манипуляции — это как быть пресловутой лягушкой в медленно нагревающейся кастрюле, только уйдя, вы осознаете всю полноту происходившего".

Есть один признак — излишняя запутанность в отношениях. Если каждый раз, когда вас спрашивают об этой дружбе, вы теряетесь или долго подбираете слова, стоит задуматься. "Всё сложно" — лучшее, что можно сказать в таком случае.

Ещё один верный признак проблем — чувство вины. Возможно, сами того не осознавая, в результате этой дружбы вы изменились к худшему (стали менее счастливыми или менее уверенными в себе). А может, вы и не менялись вовсе, но почему-то всегда именно вам приходится просить прощения. Вы даже можете чувствовать, что что-то идёт не так, можете спрашивать друга об этом, но ответ (или демонстративное молчание вместо ответа) запутает и смутит вас ещё больше.

К сожалению, всё это говорит о возможной эмоциональной манипуляции. Исследование, проводившееся британскими учёными в 2016-м, показало: манипуляция прекрасно уживается с более низкими уровнями важных характеристик дружбы. К примеру, с такими, как способность выражать личные мысли и чувства, обеспечивать комфорт, когда это необходимо, всегда и везде быть вместе (в науке это называется "надёжным альянсом").

Вопрос №4: Дружите ли вы с человеком только потому, что он на вас похож?

Иногда мы завязываем дружбу с теми, с кем имеем схожее прошлое или стиль жизни. Похожесть заставляет нас думать, что мы обязаны дружить. На самом деле то, что вы учились в одной начальной школе или похожи на родственников-близнецов, ни к чему вас не обязывает.

"Спросите себя о том, что же на самом деле важно?" — призывает Хендриксен. Корреспондент вспоминает, как в 2012-м американские социологи опросили 1400 человек, пытаясь выяснить, с кем они дружат. Оказалось, что часть подопытных дружила с представителями другой расы, противоположного пола и ориентации, а часть — только с себе подобными. Те, кто завёл друзей в разных категориях, меньше привязаны к наличию общего опыта или ценностей между приятелями. Они ориентируются на истинных китов дружбы: доверие, честность, уважение и поддержку.

Вопрос №5: Не держатся ли эти отношения исключительно на вас?

"Уверен, возвращая мне мою машину, которую он одолжил на пару дней, мой друг точно собирался устранить этот бардак в салоне; наверное, он просто был так занят, что забыл" — так вы в очередной раз пытаетесь оправдать эгоизм и недопустимое поведение своего приятеля.

"А, ты решил сегодня сходить на свидание вслепую? Ну конечно, мы можем перенести нашу встречу" — а теперь вы, инициатор и исполнитель всех общих планов, берёте на себя ответственность за отмену запланированного, ведь вашему другу что-то не подходит. Кроме того, вы постоянно эмоционально подпитываете его: "Ну конечно, ты крут. Без вопросов, давай ещё раз вспомним все твои преимущества".

Если в этих отношениях всю работу выполняете вы, значит, вы не друг, а какой-то слуга.

Если вам приходится бороться с отношением к психоактивным веществам, употребление которых ваши приятели считают нормой, с этой компанией лучше попрощаться. Как ни крути, появление в одном баре с этими людьми неизбежно приведёт к такому же поведению

Вопрос №6: Можете ли вы рассчитывать друг на друга?

Этот вопрос может показаться вам клише, но ответ на него очень важен. "Друзья не должны напоминать наушники от iPod, которых в нужный момент нет рядом и которые некстати путаются у вас перед глазами, когда вам не до них", — поясняет Хендриксен.

Исследования на тему дружбы изобилуют словами "взаимный", "общий", "обоюдный". Если эти слова не приходят вам в голову при упоминании о конкретной дружбе, возможно, пора отступить от этих отношений.

Популярные западные хиты, в которых друзья обещают "всегда быть на твоей стороне" и "поддерживать тебя во всём", на самом деле несут в себе нечто большее, чем повод для медленного танца. Хорошие дружеские отношения — это равновесие и поддержка. У настоящих друзей даже различия идут на пользу — помогают им сбалансировать друг друга.

Разумеется, с течением времени баланс будет нарушаться, периодически вы будете наблюдать перевес то в одну, то в другую сторону. К примеру, ваш серьёзный жизненный кризис наверняка совпадёт по времени с повышением друга. Но настоящие друзья умеют разделить как успехи, так и трудности на пути к вашему месту под солнцем. Вы не должны закрывать глаза на собственные проблемы только потому, что у вашего друга всё хорошо. Однако мысль о том, что у вас всегда, в любой ситуации есть право на звонок другу, будет придавать вам уверенности и сил.

Вопрос №7: Можете ли вы оставаться собой?

"Вы не остаётесь одним и тем же человеком, куда бы ни пошли. При встрече с друзьями вы не ведёте себя так, как на собеседовании или в гостях у бабушки, но если вы чувствуете, что приятели заставляют вас вести себя как-то иначе или не показывать, кем вы есть на самом деле, а дружеские посиделки вызывают у вас стыд и ненависть к самому себе, пора искать новых друзей", — уверяет Хендриксен.

Десятилетия исследований и тысячелетия здравого смысла говорят о том, что общение с настоящими друзьями — один из лучших подарков, которые мы можем себе сделать, чтобы быть здоровыми и счастливыми.

Разрыв с не-совсем-друзьями — непростое решение. Возможно, потому что когда-то вы действительно были товарищами или вам просто было о чём поговорить.

И всё же, по мнению Хендриксен, надо смириться с тем, что друзья приходят и уходят. Некоторые отношения будут напрямую зависеть от обстоятельств — например, школьная дружба или дружба с коллегой по работе. Главное, помните: настоящие друзья не должны причинять вам боль, манипулировать или использовать вас, заставлять вас быть тем, кем вы не являетесь. Настоящий друг вдохновляет быть лучше, счастливее, здоровее, тем, кем вы есть на самом деле.

По материалам: QuickAndDirtyTips

Перевод Анны Синящик