Мода на чемоданах. 8 вещей, которые нужно взять с собой в отпуск

Городская легенда гласит, что одна девушка забыла выложить фотографии из отпуска в социальных сетях. И её отпуск пропал: нет фото — значит, и не ездила никуда. Нравится нам это или нет, неизбежное свершилось: цифровые технологии визуализировали нашу жизнь до предела.

Даже самые приятные и эмоциональные события в современном мире как будто теряют "лакировку", если мы не запечатлели их и не показали нескольким сотням реальных и виртуальных знакомых. Переживая захватывающее приключение, современный человек уже не может сосредоточиться исключительно на том, как это круто, абстрагировавшись от того, как это будет выглядеть на фото или видео.

И будьте уверены, рассматривая ваши отпускные фотоотчёты, многочисленные друзья и недруги всегда обращают внимание на то, как вы были одеты. Так что в ваших интересах со всей серьёзностью отнестись к формированию дорожного гардероба. Задача эта осложняется тем, что обычно хочется обойтись минимальным количеством вещей. Не возить же с собой по дальним странам половину содержимого домашних шкафов!

Даже если вы счастливый обладатель гипнотической улыбки, заставляющей сотрудников авиакомпании забыть о перевесе. Даже если все таксисты и коридорные мира готовы без лишних просьб и дополнительной оплаты подхватить ваш чемодан и отнести куда нужно. Рано или поздно всё равно настанет момент, когда придётся тащить его самостоятельно — это будет момент горьких сожалений о лишнем грузе, который стоило оставить дома.

К счастью, в великом множестве моделей одежды, обуви и аксессуаров, предложенных современными дизайнерами, изредка встречаются ценнейшие находки. Вещи, с одной стороны, исключительно практичные, многозадачные и уместные почти в любом контексте. С другой — стильные и соответствующие новейшим модным тенденциям. Вот они-то и должны заполнять ваш чемодан.

Подобрать такие вещи — задача нетривиальная. Стремясь облегчить читателям жизнь, Фокус частично берёт её на себя. Итак, предлагаем вашему вниманию восемь трендовых вещей, как нельзя лучше подходящих для путешествия.

Купальник Майо

Он возвращается! Не то чтобы бикини и другие виды купальников, созданные по принципу минимального расхода ткани и максимального обнажения, окончательно ушли со сцены, но писком моды их уже не назовёшь. Современные женщины слишком обеспокоены пагубным влиянием солнечной радиации на кожу и тем, что соприкосновение с солёной водой увеличивает риск ожогов. А тут ещё пугающая статистика "женских" онкологических заболеваний. Словом, дамы больше не хотят подставлять солнцу самые нежные части своих тел. Так что купальник, который ваша мама называла "цельным", снова на гребне волны.

Эспадрильи

Они просто взорвали fashion-рынок: никогда ещё модная обувь не была такой удобной. По сути это матерчатые тапочки, повторяющие форму стопы и оставляющие свободное место, чтобы вы могли шевелить пальцами. Эспадрильи шьют на толстой верёвочной подошве, они не скользят на влажных гладких поверхностях, идеально подходят для продолжительной пешей прогулки или экскурсии.

В XV веке их носили каталонские крестьяне, тогда они были похожи на сандалии, потому что не облегали ногу и крепились к щиколотке верёвочной шнуровкой. Кстати, модели, предложенные в этом сезоне Dolce&Gabbana, очень напоминают те первые эспадрильи.

В 1920-х на этот вид обуви обратили внимание дизайнеры, разрабатывавшие мужскую обувь premium-класса. Они немного изменили традиционный фасон. Новые эспадрильи, выставленные на полки модных магазинов, больше напоминали мокасины, чем сандалии. Затем о них надолго забыли. В 1960-е они опять вошли в моду уже как женская обувь, но к концу 1970-х снова исчезли.

И вот оно — третье пришествие! Этим летом эспадрильи появились в коллекциях всех значимых fashion-брендов от Saint Laurent и Valentino до Tommy Hilfiger и Michael Kors.

Сарафан с оборками

Никто в здравом уме не станет брать в двухнедельную поездку весь свой выходной гардероб. Но по крайней мере одно платье, позволяющее блеснуть на публике, в ваш чемодан точно поместится. Лето обещает быть немилосердно жарким, а дресс-коды на курортных вечеринках в наше время весьма размыты.

Так что, если будучи в отпуске вы не планируете участвовать в протокольных мероприятиях, функцию "наряда на вечер" может выполнять модный женственный сарафан.Он, кстати, будет одинаково уместен в ресторане, на яхте или на gardenparty.

Тренды лета 2017 предполагают, что сарафан должен быть украшен оборками, рюшами или воланами. В этом году такие модели есть практически у всех модных домов. Самые подходящие варианты для курортных тусовок предложили Antonio Berardi, Giorgio Armani и Karl Lagerfeld.

Кисет

Сколько сумок требуется женщине в отпуске? Объёмная и вместительная для походов на пляж — это раз. Не очень большая, но максимально надёжная для экскурсий и прочих поездок — это два. Все ведь знают, как легко, засмотревшись на красоты какого-нибудь туристического места, можно лишиться кошелька или мобильного телефона, если сумка неплотно закрыта или слишком легко расстёгивается. Маленький клатч, который будет уместно смотреться на вечеринке, — это три.Если считаете, что три сумки в одном чемодане многовато, их можно запросто заменить одной. К счастью, этим летом в тренде кисеты с регулируемым объёмом. Они расширяются и ужимаются в зависимости от ваших надобностей. Даже в толпе они уберегут ваши паспорта и кошельки от злоумышленников.

А главное, некоторые модели кисетов прекрасно сочетаются с коктейльными и даже вечерними нарядами. Особенно много таких универсальных сумок в этом году у Chanel, Simon Rocha, Altuzzara, Gyvenchi и Chanel.

Очки а-ля Wayfarer

Тот самый случай, когда название бренда со временем становится именем нарицательным, обозначающим определённый тип товара. Как любую гидромассажную ванну теперь называют "джакузи" и любую копировальную машину "ксероксом", так и тёмные солнцезащитные очки этой специфической формы теперь всегда называют Wayfarer, кто бы их ни производил.

Изначально это название (в переводе с английского "путник") было присвоено одной из линий очков американского производителя оптики Ray-Ban в далёком 1956-м. Модель с чуть заострёнными углами сверху и сглаженными снизу взорвала рынок в 1960-х. Секрет успеха заключался в том, что очки Wayfarer подходили почти для любого типа лица. После этого они ещё дважды входили в моду в 1980–1990-х и в начале 2000-х.

Двенадцать лет назад их практически вытеснили очки-пантеры, зато в 2017-м они с триумфом вернулись на подиумы и магазинные полки. Очки этой формы нынешним летом есть у всех сколь-нибудь значимых аксессуарных домов и производителей дизайнерской солнцезащитной оптики. Самые универсальные варианты предлагают Juicy Couture, Hugo Boss, Kate Spade, Marc Jacobs’s и Kaenon Polarized.

Канотье

Есть много способов уберечь голову от лучей палящего летнего солнца. Можно, к примеру, надеть фуражку вроде той, в которой щеголял полюбившийся многим герой из фильма "Свадьба в Малиновке". Можно положить на голову носовой платок, предварительно повязав узелочки на всех четырёх его углах, как поступал один из персонажей фильма "Подкидыш". С таким головным убором вас точно заметят и даже запомнят, но мнение составят не самое лестное.

Хотите произвести впечатление человека с хорошим вкусом, знающего, что нынче модно, — выбирайте канотье. Мужские соломенные шляпы — тренд 2017 года, они прекрасно сочетаются почти с любым курортно-прогулочным костюмом и защитят голову от солнца.

Такие шляпы есть в товарной линейке любого аксессуарного дома в любой части света. Их изготавливают большинство fashion-компаний, развивающих "зонтичные" бренды. В этом году выпуском канотье всерьёз занялись даже те, для кого мужские головные уборы никогда не были приоритетной товарной категорией. Появились, к примеру, канотье Zara — то ли ещё будет.

Яркие слипоны

Спрячьте подальше сандалии и вьетнамки. Носить их за пределами пляжной зоны уже попросту неприлично. Для жарких летних дней и вечеров хорошо бы иметь закрытую обувь из "дышащих" натуральных материалов. Слипоны — идеальный вариант.

Если в программу вашего отдыха входят вечерние развлекательные мероприятия, на которых хочется выглядеть модным, выбирайте слипоны ярких цветов. Можно даже с сюжетными принтами. Этим летом они в фаворе. Глядя на такую обувь, окружающие сразу поймут, что вы в курсе новейших трендов.

Вполне подходящие для курорта модели предложили Gucci или Bottega Veneta. Кстати, некоторые дизайнеры этим летом решили усовершенствовать традиционную форму мужских слипонов и украсили их пряжками, наиболее удачные примеры такой новации можно найти в коллекциях Louis Vuitton и Lanvin.

Джинсы с отворотами

Вы провели незабываемый день на природе. Гуляли в тенистых экзотических зарослях. Шли по живописным горным тропам. Прохаживались по прибрежной полосе. Возможно, даже спустились в какую-нибудь пещеру. Родные и близкие узнают о ваших марш-бросках по эффектным фотоотчётам и возмутительно грязным обшлагам брюк. Хорошая новость — нынешним летом джинсы принято подворачивать. Теперь это не просто допустимо, а модно. Абсолютно все производители джинсов предложили в этом году модели с отворотами — есть в чём отправляться на поиски приключений.