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Главная » Стиль жизни » Успеть до 30. Чему нужно научиться, пока вы молоды
Успеть до 30. Чему нужно научиться, пока вы молоды
Фото: Philip Leara/Flickr

Успеть до 30. Чему нужно научиться, пока вы молоды

Business Insider опубликовал подборку советов, которые тридцатилетние могут дать двадцатилетним

22.10.17 203
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Молодость зря даётся молодым. Они всё равно не знают, что с ней делать. Может это так, а может, и нет. Сотни людей высказались на сайтах Quora и Reddit о том, как нужно жить в двадцать, чтобы не жалеть об этом в тридцать. Стоит прислушаться к их советам. Вот самые интересные из рекомендаций интернет-пользователей среднего возраста, адресованных тем, кто пока ещё молод. Прочтите и узнаете, какие изменения в вашей жизни можно начать осуществлять уже сегодня.

Научитесь говорить "нет"

Лучше получить этот навык сейчас, пока только начинаете делать карьеру. Это поможет расставить приоритеты, сэкономить сил для тех людей и тех эмоций, которые для вас действительно важны. Если, к примеру, вы не хотите принимать приглашение, но боитесь нарушить социальный этикет, эксперт в вопросах вежливости Розалинда Оропеза Рэндалл рекомендует ответить так: "Звучит здорово, но я думаю, что пропущу на этот раз".

Не сравнивайте себя с другими

В век социальных медиа мы слишком часто видим, как другие женятся, окружают себя роскошью, достигают недоступных нам успехов. Уделяя внимание таким вещам, вы уязвляете самих себя. Сравнивать себя с другими бессмысленно. Тем более что со стороны люди часто кажутся богаче и счастливее, чем на самом деле.  

Научитесь вести переговоры

Это серьёзное дело. От успешности переговоров зависит ваша карьера. Особое значение, конечно, имеют переговоры о размере заработной платы. Перед началом обсуждения нужно изучить рынок, определить средний уровень зарплат для аналогичной должности. Учтите, что кроме собственно повышения зарплаты можно выторговать какие-нибудь бонусы, долевое участие в бизнесе или компенсацию транспортных расходов.

Не накапливайте долги

Как легко с помощью кредитных карт быстро получить желаемое! Впрочем, если долги вовремя не погашать, они увеличиваются быстрее, чем вам кажется, и со временем это становится проблемой. Одна из пользовательниц Reddit призналась в том, что долги, накопленные в двадцать, едва не погубили её в тридцать. Возьмите пример с корреспондента Business Insider — проведите некоторое время без кредитной карты, а там — кто знает, может, и вовсе от неё откажетесь.

Превращайте свои слабости в преимущества

То, что кажется недостатком, в действительности может быть вашей сильной стороной. К примеру, у Уинстона Черчилля были признаки параноидального расстройства психики. Из-за этого многие считали его непригодным для управления государством. Может быть, именно то чувство опасности, которое преследовало Черчилля из-за параноидального расстройства, помогло ему распознать в Гитлере угрозу человечеству.   

Не думайте, что после 30 исчезнут все радости жизни

Даже если сейчас вам кажется, что в зрелом возрасте придётся отказаться от забавных и приятных вещей, которые вам нравятся, не поддавайтесь панике. 30 лет — отнюдь не время вздыхать о прошедшей молодости. В этом возрасте у вас появляются новые возможности, а накопленный опыт только помогает наслаждаться жизнью.  

Не покупайте дорогие вещи, чтобы быть "не хуже других"

Молодые люди хотят получить всё и сразу. Не увлекайтесь дорогими покупками. Не старайтесь произвести впечатление на окружающих. Писатель Томас Корли потратил пять лет на беседы с богатыми людьми, в том числе и с миллионерами, самостоятельно сколотившими состояние. Он обнаружил, что стремление сохранить лицо или произвести впечатление на сверстников порой становится препятствием для обретения настоящего богатства.

По материалам: Business Insider
Перевод Марии Бондарь 

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