Популярная певица Надя Дорофеева обнародовала в соцсети фото, на котором в черных трусиках идет через пешеходный переход в Каннах (Франция).
Артистка сфотографирована со спины с полуоборотом головы.
Фото певица опубликовала в своем Instagram.
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Рядом с ней в строгом черном костюме идет певец Дмитрий Монатик.
Свой пост звезда подписала только несколькими хештегами, среди которых "явижуопастность". Снимок сделан в рамках фотосессии во Франции.
Отметим, ранее Надя Дорофеева поделилась снимком с отдыха.