Канарейки в шахте. Почему руководители крупнейших компаний мира избегают собственной продукции

Как часто главы крупных промышленных и IT-компаний отказываются от использования собственной продукции, почему так происходит, и о чем это говорит потребителям, рассказывается в материале Popular Science

Основатель Apple Стив Джобс не позволял своим детям использовать iPad и вообще все продукты, к которым имел отношение.

"Мы ограничиваем количество технологий, которыми наши дети пользуются дома", - сказал почивший глава Apple журналисту New York Times Нику Билтону.

По словам Уолтера Айзексона, автора канонической биографии "Стив Джобс", каждый вечер семья ужинала без телефонов, и "казалось, что дети вообще не склонны пользоваться гаджетами".

Многим такое решение создателя iPhone покажется удивительным. И не зря. Что оно говорит о безопасности продукта, если его создатель запрещал собственным детям пользоваться им? И ведь подобной позиции придерживался не только Джобс. Инсайдеры и руководители, задействованные в различных индустриях, от табачной до IT, подают тревожные для потребителей сигналы своими действиями.

Здесь не курят

После того, как в 1964-м был опубликован отчет главного военного хирурга США о вредных эффектах, оказываемых канцерогенами в сигаретах, главы табачных компаний десятки лет занимались дезинформацией и искажениями. Сегодня они продолжают продавать свою продукцию в упаковке с предписанными правительством предупреждениями, но многие руководители изгнали сигаретный дым из своей собственной жизни.

Стив Джобс не позволял своим детям пользоваться iPad. Чего уж говорить о людях, возглавляющих табачные компании

С 2014-го года компания Reynolds American, которая производит сигареты Camel, больше не позволяет сотрудникам придаваться вредной привычке в офисе. Бывший генеральный директор компании Сьюзан Кэмерон бросила курить "обычные сигареты" более 15 лет назад и теперь предпочитает электронные.

И Дэвид Кроу, в прошлом управлявший BAT Australia, регулярно наставляет своих детей избегать табачных продуктов.

"Это плохо для вас. На упаковке так и написано, – рассказывал Кроу в разговоре с журналистом Sydney Morning Herald в 2011-м году. – Моим детям 13, 11 и 7 лет, и если они попробуют закурить, я категорически запрещу им".

Моя газировка ужасна

В своей книге "Соль, сахар, жир" американский журналист Майкл Мосс описал способы, с помощью которых производители продуктов питания "взломали" наши вкусовые рецепторы и разработали снеки, газированные напитки и другую снедь, держащую нас "на крючке". Публично эти компании превозносят свои усилия как благо для удобства и экономии. Но в личной жизни многие представители высшего руководящего звена и их семьи избегают вредной пищи, отлично осознавая опасность, обернутую в яркий пластик.

Так, не все внуки Боба Дрейна, создавшего комбинированные обеды Lunchables, подпускаются к дедушкиной разработке. Один из взрослых детей Дрейна позволяет своим чадам питаться Lunchables, а дочь Моника близко не подпускает. Она называет подобную пищу "ужасной" и отдает предпочтение "здоровой еде".

Создатель газировки Cherry Vanilla Dr Pepper назвал ее "ужасной" после одного глотка

Даже сам Дрейн не считает свое творение идеальным. В ходе разговора с Моссом, он отмечал, что "в целом проект несет только позитивный вклад в жизни людей", но отрасли в целом следует признать свою ответственность за такие проблемы, как детское ожирение.

Но внимание уделяется не только защите подрастающего поколения. Во время обеда с "легендой пищевой промышленности" Говардом Московицем, который возглавлял разработку Cherry Vanilla Dr Pepper, Мосс заказал несколько банок газировки и попросил ее создателя сделать глоток. Тот от предложения отказался, мотивировав, что это "плохо для зубов". В конечном счете, он все же отхлебнул, но назвал вкус собственной газировки "ужасным" и "невыносимым".

"Существует классовая проблема в отрасли изготовлении полуфабрикатов, где изобретатели и руководители компаний обычно не потребляют собственные творения", – заключил Мосс.

Некоторые топ-менеджеры старались поднять данный вопрос, но их успех оказался сомнительным. Так, крупный производитель продуктов питания Kraft Foods в начале 2000-х выпускал этикетки с "полным пакетом" данных, давая потребителям полное представление, например, о процессе производства колбасы. Большинство руководителей, выступивших с данной инициативой, в итоге покинули компанию сами или были уволены.

Информационное чревоугодие

В Кремниевой долине почти невозможно избегать собственных изобретений, ведь разработчикам необходимо тестировать свою продукцию. Тем не менее, они выступают за разумное использование цифровых товаров. "Это все равно, что весь день есть чипсы, – говорит о социальных сетях основатель Flipboard Майк Маккью. – У вас должна быть сбалансированная информационная диета".

Билтон, который рассказал, что семья Джобса была низкотехнологичной, опрашивал, по меньшей мере, шесть семей, связанных с IT. Один из источников поведал, что "на личном опыте испытал все опасности технологий", начиная с издевательств за пристрастие к ним, и хотел бы оградить своих детей от таких переживаний.

Взрослые американцы прикасаются к дисплеям своих смартфонов по 2000 раз в день

В 2017 году основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал, что у него есть правила обращения с гаджетами для трех его детей.

"У нас запрет на смартфоны за едой, – сказал он. – Мы не давали нашим детям мобильные телефоны до 14 лет, хоть они и жаловались, что ровесники получили их раньше".

Правила о том, за сколько времени до отхода ко сну должны быть отключены телефоны, тоже, наверняка, не пользовались популярностью. Однако для их введения у четы Гейтсов были основания. По мнению основателя Microsoft, смартфоны и прочие девайсы полезны "для выполнения домашних заданий и общения с друзьями", но их использование может быть "чрезмерным".

Гейтсы действительно долго томили своих детей в ожидании, ведь средний американец получает свой первый смартфон уже в 10 лет. По данным анализа исследовательского иснститута Пью от 2018 года, сегодня 45 % подростков говорят, что находятся "онлайн на почти постоянной основе". Взрослые жители США тратят на смартфоны по 5 часов в день, прикасаясь к их экранам примерно 2000 раз за время бодрствования.

Исследовательские работы, журналистские изыскания, судебные дела и правительственные расследования служат источником важной информации о безопасности потребляемой пищи и напитков или технологий, которые постоянно находятся под рукой. Однако действия руководителей компаний могут служить не менее отчетливым сигналом о проблемах, неведомых рядовому потребителю.

Возможно, некоторые люди, находящиеся у руля, искренне верят в свою продукцию, даже если она опасна или просто представляет собой пустую трату времени. Однако вышеописанные примеры показывают: их выборы в личной жизни отличаются от тех, что они рекламируют широкой публике. Это как в случае с канарейками из угольных шахт. Если такие люди дают тревожный сигнал, то стоит обратить на него внимание.

По материалам Popular Science