Душат наши легкие: ученые признали добавки для вейпов опасными для здоровья

Наличие огромного количества ароматов для вейпа делает его привлекательным, но ученые выяснили, что за всеми этими запахами стоит серьезная угроза нашему здоровью, способная перерасти в плачевные последствия.

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Исследователи из Университета Конкордии обнаружили, что некоторые ингредиенты, входящие в состав электронных сигарет, могут быть особенно вредны для наших легких. Они сосредоточились на двух соединениях — токофероле и токоферола ацетате, которые часто добавляют в вейп-продукты. Они выяснили, что эти добавки могут нарушать важнейшую функцию легких, пишет Knowridge.

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По сути, наши легкие имеют специальную мембрану, которая помогает нам правильно дышать, регулируя поверхностное натяжение и позволяя кислороду и углекислому газу входить и выходить. Исследование показало, что при вдыхании этих добавок для вейпинга они нарушают работу этой мембраны, что потенциально затрудняет дыхание. Чтобы разобраться в этом процессе, команда использовала высокотехнологичные методы, в том числе крошечные пленки толщиной в одну молекулу, имитирующие мембрану легких, а также передовые методы микроскопии и рентгенографии. Они заметили, что присутствие витамина Е, который похож на эти добавки, нарушает нормальное функционирование этого легочного сурфактанта. Это нарушение может способствовать возникновению затрудненного дыхания и других опасных симптомов, связанных с вейпингом.

Это открытие весьма своевременно, учитывая, что все больше молодых людей приобщаются к вейпингу. В одной лишь Канаде значительная часть молодых людей сообщает о том, что ежедневно вейпит, подталкиваемая различными ароматами, которые делают эти продукты более привлекательными. Кристин ДеВольф, одна из ведущих исследователей, подчеркивает важную проблему: хотя многие ингредиенты вейп-добавок безопасны сами по себе, высокий нагрев вейп-устройств может превратить их во вредные соединения. Данное исследование призвано пролить свет на то, как эти изменения могут повлиять на здоровье легких, особенно у молодых людей.

Полученные результаты являются частью более широких усилий, направленных на то, чтобы лучше понять влияние ингредиентов для вейпинга на здоровье людей. Определив, как конкретные добавки могут повредить функции легких, команда Конкордии надеется повлиять на ужесточение правил использования продуктов для вейпинга. Это исследование не просто академическое, оно имеет реальные последствия, неся в себе важную информацию для обычных людей и политиков, чтобы сделать более здоровый выбор и своевременно регулировать вейпинг.

Ранее Фокус писал об эффективности вейпинга при отказе от курения и цене, которую придется заплатить, пользуясь таким методом. Ученые провели эксперимент, чтобы проверить, как курение вейпа влияет на структуру легких — результаты их взволновали.

Также Фокус писал о том, что ежедневное курение влияет на постепенное уменьшение мозга. Исследователи обнаружили, что каждый дополнительный "выкуренный год" связан с уменьшением объема серого вещества, что подтверждает теорию.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.