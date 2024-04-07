Душать наші легені: вчені визнали добавки для вейпів небезпечними для здоров'я

Наявність величезної кількості ароматів для вейпа робить його привабливим, але вчені з'ясували, що за всіма цими запахами стоїть серйозна загроза нашому здоров'ю, яка здатна перерости в плачевні наслідки.

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Дослідники з Університету Конкордії виявили, що деякі інгредієнти, які входять до складу електронних сигарет, можуть бути особливо шкідливими для наших легенів. Вони зосередилися на двох сполуках — токоферолі й токоферолу ацетаті, які часто додають у вейп-продукти. Вони з'ясували, що ці добавки можуть порушувати найважливішу функцію легенів, пише Knowridge.

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По суті, наші легені мають спеціальну мембрану, яка допомагає нам правильно дихати, регулюючи поверхневий натяг і даючи змогу кисню та вуглекислому газу входити і виходити. Дослідження показало, що під час вдихання цих добавок для вейпінгу вони порушують роботу цієї мембрани, що потенційно ускладнює дихання. Щоб розібратися в цьому процесі, команда використовувала високотехнологічні методи, зокрема крихітні плівки завтовшки в одну молекулу, що імітують мембрану легень, а також передові методи мікроскопії та рентгенографії. Вони помітили, що присутність вітаміну Е, який схожий на ці добавки, порушує нормальне функціонування цього легеневого сурфактанту. Це порушення може сприяти виникненню утрудненого дихання та інших небезпечних симптомів, пов'язаних із вейпінгом.

Це відкриття вельми своєчасне, враховуючи, що дедалі більше молодих людей долучаються до вейпінгу. В одній лише Канаді значна частина молодих людей повідомляє про те, що щодня вейпить, підштовхувана різноманітними ароматами, які роблять ці продукти привабливішими. Крістін ДеВольф, одна з провідних дослідників, наголошує на важливій проблемі: хоча багато інгредієнтів вейп-добавок безпечні самі по собі, високе нагрівання вейп-пристроїв може перетворити їх на шкідливі сполуки. Це дослідження покликане пролити світло на те, як ці зміни можуть вплинути на здоров'я легенів, особливо у молодих людей.

Отримані результати є частиною ширших зусиль, спрямованих на те, щоб краще зрозуміти вплив інгредієнтів для вейпінгу на здоров'я людей. Визначивши, як конкретні добавки можуть пошкодити функції легенів, команда Конкордії сподівається вплинути на посилення правил використання продуктів для вейпінгу. Це дослідження не просто академічне, воно має реальні наслідки, несучи в собі важливу інформацію для звичайних людей і політиків, щоб зробити більш здоровий вибір і своєчасно регулювати вейпінг.

Раніше Фокус писав про ефективність вейпінгу під час відмови від куріння і ціну, яку доведеться заплатити, користуючись таким методом. Вчені провели експеримент, щоб перевірити, як куріння вейпа впливає на структуру легенів — результати їх схвилювали.

Також Фокус писав про те, що щоденне куріння впливає на поступове зменшення мозку. Дослідники виявили, що кожен додатковий "викурений рік" пов'язаний зі зменшенням обсягу сірої речовини, що підтверджує теорію.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.