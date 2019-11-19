33 знатных имени. Кто есть кто в королевской семье Великобритании

Для тех, кто пропустил "предыдущие серии", Фокус рассказывает о родственных связях монаршей семьи Соединенного Королевства

О Кейт Миддлтон, принцах Уильяме и Гарри, принце Чарльзе, Меган Маркл и, конечно же, королеве Елизавете II СМИ всего мира сообщают каждый Божий день. Спрос рождает предложение. Читательницы и читатели интересуются свадьбами представителей королевской семьи, примеряют на себя их образы и макияж, поочередно сравнивают стили Меган Маркл со стилем Кейт Миддлтон, а иногда обращают внимание на сходство выбранных ими образов с модными предпочтениями принцессы Дианы. Ну и, конечно, следят за новостями повседневной жизни членов королевской семьи Великобритании.

Для тех, кто пропустил предыдущие серии или все еще замечает незнакомые лица на групповых снимках, публикуемых Букингемским дворцом, Фокус рассказывает о родственных связях монаршей семьи Соединенного Королевства.

Королева Елизавета II

Старшая дочь короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон (Елизаветы королевы-матери). У королевы Елизаветы была младшая сестра – принцесса Маргарет, которая умерла в 2002 году от инсульта.

Королева Елизавета II в юности

Елизавете трон достался по случайности. В детстве и юности девочка даже не помышляла о короне, которая должна была достаться ее дяде – Эдуарду VIII, который, в свою очередь, отрекся от престола ради женитьбы на американке Уоллис Симпсон. Вследствие этого события у королевской семьи Великобритании не осталось претендентов мужского пола на престол первой очереди наследования: так юная Лилибет (как называли дома будущую монархиню) стала королевой Великобритании Елизаветой II.

Королева Великобритнии Елизавета II

На сегодня 93-летняя королева является наиболее долго правящим монархом Великобритании за всю историю. Ее короновали в возрасте 25 лет, а в 2016 году она отметила 90-летие.

Принц Филипп

Принц Филипп и Королева Елизавета II

Филипп, Принц Греческий и Датский, был далеко не лучшей партией для Елизаветы. Его деда убили, а дядя потерял престол. Будущий супруг королевы Соединенного Королевства вынужден был бежать из Греции вместе с родителями. А спустя непродолжительное время уехал в Великобританию к родственникам. Решение о переезде было для Филиппа судьбоносным.

Свадьба Елизаветы II и принца Филиппа

На одном из светских событий он познакомился с кронпринцессой Елизаветой, после чего у молодых людей начался роман. И хотя родители Елизаветы были против родства с представителем беглой монаршей семьи, упрямая наследница британского престола настояла на своем, и влюбленные поженились в 1947 году.

Принц Чарльз

Принц Чарльз стал первым сыном кронпринцессы Елизаветы и принца Филиппа. Сегодня Чарльз – первый претендент на королевский престол Великобритании. После смерти Елизаветы II он должен стать королем, хотя в последнее время данная информация все чаще опровергается в СМИ и обрастает домыслами.

Принц Чарльз

В 1981 году первый наследник британского престола сочетался браком с леди Дианой Спенсер, с которой состоял в официальном браке вплоть до 1996 года, хотя разъехались супруги гораздо раньше, еще в 1992-м, когда стало известно о любовной связи принца Уэльского с леди Камиллой Паркер-Боулз. Через год после развода леди Ди погибла в автокатастрофе в Париже.

Принцесса Диана

Супруга принца Чарльза, мать принцев Уильяма и Гарри. Леди Ди происходит из древнего аристократического рода Спенсеров, возможно, именно по этой причине выбор королевы Елизаветы пал на кандидатуру девушки "из своего круга", в качестве оптимальной партии для главного наследника трона Великобритании.

Принц Чарльз и принцесса Диана

В юности будущая "королева сердец" (так называли Диану в народе и в СМИ), успела поработать няней в семье американских экспатов, воспитательницей в детском саду, а также помогала с организацией детских праздников в качестве ассистентки. У леди Дианы Спенсер не было высшего образования, в отличие от большинства представителей монаршей семьи Великобритнаии, но этот малоприятный факт не помешал будущей принцессе обручиться с самым завидным женихом Европы и подарить ему двух наследников.

Леди Камилла Паркер-Боулз

Первенец королевы Великобритании познакомился с леди Камиллой в середине 1970-х годов. Молодые люди сразу полюбили друг друга, но у матери принца Чарльза были свои виды на женитьбу сына. Она лично занялась поиском невесты для своего наследника и остановила выбор на леди Диане Спенсер, в то время как Камилла согласилась принять предложение руки и сердца от Эндрю Паркер-Боулза. И хотя судьбы молодых людей были устроены, чувства принца Чарльза и леди Камиллы не угасли, что принесло немало сердечной боли супруге принца Уэльского – леди Диане Спенсер и много прибыли британским таблоидам, не устававшим от этой темы на протяжении всей совместной жизни принца Чарльза и принцессы Дианы.

Леди Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз

Спустя 10 лет с момента свадьбы с Дианой принц Уэльский и леди Камилла возобновили романтические отношения, и Чарльз даже добился разрешения матери на женитьбу. Из соображений уважения к памяти почившей леди Ди Камилла отказалась от титула принцессы Уэльской. Замужество принесло супруге принца Чарльза титул герцогини Корнуольской.

Принц Уильям

Старший сын принца Чарльза и принцессы Дианы. По слухам, будущий герцог Кембриджский труднее других членов семьи пережил гибель матери и даже обращался за помощью к психологам.

Принцесса Диана с детьми — Уильямом и Гарри

Принц Уильям является выпускником Итонского колледжа и Университета Сент-Эндрюс. К слову, именно в этом высшем учебном заведении старший сын принца Чарльза и леди Ди встретил свою будущую супругу – Кейт Миддлтон (герцогиню Кэтрин).

Герцогиня Кэтрин

История любви Кейт Миддлтон и принца Уильяма напоминает сказку о современной Золушке. Семья Миддлтон относится к среднему классу. Родители будущей герцогини Кембриджской заработали состояние на успешном стартапе товаров для детей – Party Pieces. У Кейт Миддлтон есть младшие сестра и брат – Пиппа и Джеймс Миддлтон. Первое время родные возлюбленной принца Уильяма никак не могли привыкнуть к повышенному вниманию прессы в свой адрес. В свою очередь, Пиппа освоилась с ролью сестры будущей королевы Великобритании значительно быстрее брата Джеймса. Молодой человек переживал тяжелые депрессии, потерю интереса к жизни, этапы затворничества и даже попытку суицида.

Кейт Миддлтон в юности и сейчас

В настоящее время Пиппа Миддлтон замужем за британским миллионером Джеймсом Мэттьюсом, а Джеймс помолвлен с француженкой Ализе Тевене, которой сделал предложение месяц назад.

Принцы Георг, Луи и принцесса Шарлотта

Несмотря на слишком юный возраст, принц Георг и принцесса Шарлотта (старшие дети принца Уильяма и герцогини Кэтрин) уже не раз попадали в рейтинги влиятельных персон Великобритании, в то время как малыш Луи стал самой яркой звездой таблоидов прошлого года.

Принц Луи, принцесса Шарлотта, принц Джордж

Старший сын Уильяма и Кейт появился на свет 22 июля 2013 года после многочисленных слухов в СМИ о бесплодии супруги принца Уильяма. 2 мая 2015 года родилась принцесса Шарлотта, а 23 апреля 2018 года семья герцогов Кембриджских пополнилась малышом Луи Артуром Чарльзом. К слову, малышка Шарлотта – первая в семье Виндзоров, которая сохранила свое место в очереди престолонаследования, несмотря на рождение младшего брата.

Принц Гарри

Младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы – Генри, которого чаще называют принцем Гарри, после многочисленных скандальных романов, пьяных вечеринок и неподобающих выходок остепенился, познакомившись со звездой сериала «Форс-Мажоры» – Меган Маркл.

Принц Гарри

Свадьба влюбленных состоялась 19 мая 2018 года, ровно через год у пары родился сын Арчи.

Меган Маркл

Звезда сериала «Форс-Мажоры» с момента знакомства с принцем Гарри стала самой обсуждаемой персоной планеты. Будущая герцогиня Сассекская родилась в Лос-Анджелесе, позже с семьей переехала в Канаду, где посвятила себя актерской деятельности.

Меган Маркл

Мать Меган – афроамериканка, а отец – голландского и ирландского происхождения. 6 мая 2019 года герцогиня Меган родила сына Арчи. Для Меган брак с принцем Гарри второй. Первым мужем будущей герцогини был продюсер Трэвор Энгельс, с которым Меган состояла в браке два года.

Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор

Сын принца Гарри и Меган Маркл родился 6 мая 2019 года. Малыш Арчи стал первым внуком королевы Елизаветы, не получившим титула принца при рождении, в остальном весь церемониал появления на свет королевских отпрысков был соблюден, и первенец герцогов Сассекских получил все преференции наследников королевской фамилии.

Принцы Чарльз и Гарри с малышом Арчи

Принцесса Анна

Единственная дочь королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Принцесса Анна носит титул королевской принцессы. В юности Анна была настоящей звездой таблоидов. За ее похождениями следили едва ли меньше, чем за личной жизнью принцессы Дианы. Кроме того, дочь Елизаветы принимала участие в Олимпийский играх, неоднократно представляла Великобританию в конном спорте.

Принцесса Анна в молодости

В 1973 году украинская столица совершенно неожиданно была вынуждена принимать чемпионат Европы по конному спорту. Дело в том, что сначала чемпионат планировали провести в Москве, но Великобританию на соревнованиях должна была представлять принцесса Анна — дочь королевы Великобритании Елизаветы II и принца Филиппа Эдинбургского, который в то время был председателем федерации конного спорта и также должен был присутствовать на чемпионате.

Принцесса Анна сейчас

В Москву члены Британской королевской семьи ехать категорически отказались, поскольку мать принца Филиппа Эдинбургского принцесса Алиса была племянницей императрицы Александры Федоровны, жены Николая II, которую вместе с мужем и детьми расстреляли большевики в 1918 году. Чтобы не сорвать проведение чемпионата на территории СССР, как альтернативный вариант выбрали Киев.

Принцесса Анна в Киеве

Во время показательных выступлений в Киеве, дочь королевы Елизаветы пережила опасное падение с лошади, которое, к счастью, не имело серьезных последствий для жизни и здоровья принцессы Анны.

Марк Филлипс

К слову, именно благодаря любви к конному спорту принцесса Анна познакомилась со своим первым мужем – капитаном Королевской армии – Марком Филлипсом, который по совместительству является олимпийским чемпионом 1972 года и серебряным призером 1988 года по троеборью.

Марк Филлипс и принцесса Анна прожили в браке почти 20 лет, после чего развелись в 1992 году.

Питер Филлипс

Сын Принцессы Анны и Марка Филлипса далек от любви к лошадям. Его настоящая страсть – автогонки. К слову, внук королевы Елизаветы встретил свою будущую супругу, канадку Отем Келли, на гонках в Монреале, чем продолжил семейную традицию родителей (родители Питера также познакомились на почве хобби).

Питер Филлипс, Отем Филлипс

Молодой человек долгое время не рассказывал возлюбленной о родстве с королевской семьей Великобритании. Она узнала о принадлежности Питера к британской монархии, посмотрев документальный фильм о принце Чарльзе. Пара воспитывает двух дочерей – Саванну и Айлу Филлипс.

Зара Филлипс

В отличие от своего брата, дочь принцессы Анны и капитана Марка Филлипса стала рьяной поклонницей конного спорта. Зара замужем за известным британским спортсменом – регбистом Майклом Тиндаллом. Будущих супругов познакомил принц Гарри. В 2014 году супруги стали родителями малышки Мийи Грейс Тиндалл.

Зара Филлипс (Тиндалл), Марк Филлипс

Тимоти Лоренс

Второй супруг принцессы Анны – Тимоти Лоренс

Вторым избранником дочери Елизаветы стал служащий британских ВМС – Тимоти Лоренс. Влюбленные поженились в 1992 году, а в 2004 году супруг принцессы Анны получил должность адъютанта Ее Величества. Общих детей у супругов нет.

Принц Эндрю

Младший брат принца Чарльза и принцессы Анны – принц Эндрю. Принц является шестым претендентом на престол в очереди на престолонаследие. В 1986 году принц Эндрю женился на Саре Фергюсон. Супруги прожили в браке 10 лет.

Сара Фергюсон, принц Эндрю

Сара Фергюсон

Или герцогиня Йоркская. Правда, пресса чаще называет ее Ферги, ссылаясь на девичью фамилию. После развода с сыном королевы Елизаветы Сара сохранила герцогский титул.

Принцесса Беатрис

Старшая дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон. В возрасте 19 лет принцесса работала консультантом в универмаге Selfridges, а через некоторое время внучка Елизаветы II пробовала себя на съемочной площадке. Беатрис сыграла одну из фрейлин в ленте «Молодая Виктория».

Принцесса Евгения, принцесса Беатрис

Принцесса Евгения

Вторая дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон работает в арт-галерее Hauser&Wirth, где занимается организацией праздников. В октябре 2018 года принцесса Евгения сочеталась браком с финансистом Джеком Бруксбэнком. Младшая дочь принца Эндрю известна демократичными взглядами, старается избегать шумных светских событий и жить, как обычные люди.

Принц Эдвард

Младший сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Принц Эдвард, или граф Уэссекский много лет жизни посвятил телевидению и даже создал телекомпанию Ardent Productions.

Граф Уэссекский Эдвард, графиня Уэссекская Софи

В 1999 году таблоиды написали о служебном романе графа, что, впрочем, только помогло ему сделать официальное предложение руки и сердца своей возлюбленной Софи Рис-Джонс. В браке у супругов родилось двое детей: дочь Луиза и сын Джеймс. Брак с принцем Эдвардом принес Софи титул графини Уэссекской.

Елизавета II и вся королевская семья