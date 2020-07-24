Все гости пройдут тест на коронавирус. Меган Маркл готовится отметить 39-летие

4 августа Меган Маркл готовится отметить 39 лет, и, кажется, она уже планирует, вечеринку по этому поводу в США. Этот праздник супруга принца Гарри привыкла отмечать с розмахом, и день рождения в этом году не станет исключением.

По информации издания Cosmopolitan, супруга принца Гарри готовится пригласить близких друзей на вечеринку в Монтесито (небольшой город в Калифорнии неподалеку от Санта-Барбары). Источник, приближенный к семьк экс-герцогов Сассекских также сообщил, что все гости предварительно пройдут тест на коронавирус, а сама вечеринка пройдет на свежем воздухе.

Также, по информации источника, Меган Маркл, не планирует устраивать грандиозное торжество — все будет очень скромно.

Напомним, в настоящее время Меган Маркл и принц Гарри вместе с годовалым сыном Арчи живут на вилле продюсера Тайлера Перри стоимостью 18 миллионов долларов. Также, по информации источников, к семье членов королевской семьи переехала мать Меган, Дория, чтобы помогать с уходом за малышом.





