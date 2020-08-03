Александр Богуслаев, сын экс-владельца компании "Мотор Сич", депутата Верховной Рады V, VI, VII и VIII созывов 81-летнего Вячеслава Богуслаева, купил остров Галлинара в Италии. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным газеты, 42-летний украинский бизнесмен стал владельцем острова в Лигурийском море, оформив приобретение на подконтрольную ему компанию Galinette, зарегистрированную в Монте-Карло (Монако). Сумма сделки составила 10 миллионов евро (около 310 миллионов гривен).

Ранее остров принадлежал группе богатых семей из Пьемонта и Лигурии. Они владели Галлинарой с 1970-х годов.

Остров расположен в 1,5 км от материка, между городами Альбенда и Алассио. Ширина и длина острова – менее чем полкилометра (470х450 метров), он возвышается над уровнем моря на 87 метров.

По информации издания, переговоры о покупке острова начались в мае этого года и завершились 17 июля.

Остров с 1989 года имеет статус природного парка, при этом туристов туда не пускают. На территории сохранились руины старинного монастыря и подземная система коммуникаций, обустроенная солдатами во время Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что в Шотландии продают остров посреди живописного озера. Остров Инчконначан на озере Лох-Ломонд более семи веков принадлежал семье Колкухоунов. Он необитаем и представляет собой настоящий уголок нетронутой дикой природы. Цена невысока – полмиллиона фунтов стерлингов.