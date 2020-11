"Святой Грааль для ценителей": на аукцион выставили крупнейшую коллекцию футболок Supreme в мире

Аукционный дом Christieʼs в Нью-Йорке рассчитывает выручить за футболки не менее двух миллионов долларов

На аукционе Christieʼs в Нью-Йорке продадут крупнейшую коллекцию футболок от известного американского бренда Supreme. Владелец коллекции, Джеймс Богарт, собирал ее с 2014 года. И теперь ее стоимость составляет не менее двух миллионов долларов. Об этом пишет CNN.

Богарт начал собирать коллекцию в 2014 году, с той поры он покупал каждую из выпущенных брендом футболок с фирменным логотипом на груди. В аукционном доме отмечают, что в коллекции Богарта содержится множество вещей, которые сейчас невозможно найти даже на вторичном рынке.

[ + – ] Редкая футболка 1999 года

Всего в собрании – 253 футболки. "Мне всегда был интересен этот бренд. И я собирал понравившиеся релизы по мере их появления. Это было нелегко. За некоторыми вещами приходилось "гоняться" несколько недель", — отметил Богарт.

Бренд Supreme зародился на Нижнем Манхэттене в 1994 году. Был основан Джеймсом Джеббиа. В первую очередь, бренд был ориентирован на культуру скейтбординга, хип-хопа и рок-музыки, но также и в целом на всю молодежную культуру. Бренд выпускает одежду, аксессуары и скейтборды.

История поголовной популярности бренда в его невероятно удачных коллаборациях. Сначала Supreme заявил себя на международной модной арене, начав сотрудничество с такими спортивными марками, как Nike, Air Jordan, Clarks, The North Face. Но затем ультрамодный статус ему был назначен в сотрудничестве с такими легендарными Домами как Playboy, Levi Strauss & Co., The Timberland Company, Comme des Garçons. Самая популярная коллаборация, которая и породила эту буквально массовую звездную истерию вокруг Supreme, была с модным Домом Louis Vuitton.

[ + – ] Коллаборация с Louis Vuitton

Коллекции выпускаются ограниченными сериями, так что ценители буквально занимают очереди, чтобы первыми купить вещицу из новой коллекции.

Узнаваемый логотип бренда, был вдохновлен творчеством американской художницы Барбары Крюгер. Начавшая свой путь еще в 1960-х как художник в модном журнале, Крюгер позже переключилась на темы феминизма, поп-культуры и политики: характерное написание ее лозунгов и вдохновило на создание узнаваемого и лаконичного логотипа.