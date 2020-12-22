Актер с Черкащины стал главным героем в новом клипе питерской группы "Ленинград" (видео)

Клип для популярной группы из России снимали в Киеве.

31-летний украинский актер Тарас Цимбалюк, который родился в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области, сыграл главную мужскую роль в новом музыкальном клипе к песне "Миг" российской группы "Ленинград". Премьера видео состоялась на платформе YouTube.

"Группировка "Ленинград" — это всегда огонь. Очень был рад стать частью такого провокационного, актуального, смелого и, главное, профессионального процесса", — написал у себя в Instagram Цимбалюк.

Другая украинская актриса, 40-летняя киевлянка Даша Трегубова, которая тоже снялась в новой видеоработе под песню питерской группы, рассказала в Instagram, что "Ленинград" — это "всегда скандал, стеб, сарказм и офигенные клипы".

"Телефон с утра разрывается — и есть от чего. Вышел новый клип группы, которую я слушаю последние лет двадцать. И я в нем вышла. Спасибо всем причастным — это был чистый кайф и немного безумия", — поделилась Трегубова.

Актерами в клипе также стали 36-летние киевлянки Виктория Варлей с Ольгой Голдыс.

Сам клип повествует о двух женщинах, которые сражаются за сердце одного мужчины. Он, в свою очередь, ухаживает за обеими одновременно. Потом женщины оказываются в уборной, где между ними происходит драка, в результате которой они не могут вернуться к главному герою. И в итоге он достается третьей женщине.

[ + – ]

Издание "РБК" со ссылкой на комментарий представительницы Цимбалюка написало, что видео снимали в Киеве и над ним работали актеры и команда из Украины.

Напомним, летом 2019 года состоялась премьера клипа "Ленинграда" на песню "i_$uss". Его снял украинский режиссер и партнер в компании MOZGI Production Леонид Колосовский.

Отметим, в 2017 году лидера российской группы "Ленинград" Сергея Шнурова внесли в раздел "Чистилище" сайта "Миротворец" за выступление в оккупированном Крыму летом 2016 года.

Примечательно, что Шнуров является оппозиционером к российской власти. В частности, он высказывался в поддержку Алексея Навального после его отравления и митингов в Хабаровске, критиковал получившего госнаграду от президента РФ певца Юрия Лозу и вступил в либеральную "Партию роста".