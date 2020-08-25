Сергей Шнуров написал стихотворение в поддержку Навального

Музыкант отреагировал на заявление врачей немецкой клиники Charite о том, что российский оппозиционный политик мог быть отравлен.

Российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который недавно стал генпродюсером российского телеканала RTVI, отреагировал на заявление врачей немецкой клиники Charite, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный мог быть отравлен.

На своей странице в Instagram музыкант опубликовал свой стих в поддержку оппозиционера.

"Надоели выкрутасы энти.

Туповат, но я учусь азам.

Я к Навальному был, да, индифферентен.

А теперь, пожалуй, точно за.

Он чихвостил на руку нечистых,

А таких, тут это — пруд пруди.

Методы ж "товарищей чекистов"…

Медичи завидуют поди,

Смерть повсюду в виде яда сея.

И невольно тянется рука,

После отравленья Алексея

Перечислить деньги в ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, который основал Алексей Навальный)", – написал Шнуров.

Напомним, 20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в Омске, а Навального госпитализировали. Вскоре стало известно, что политик впал в кому и находится в тяжелом состоянии.

Врач Навального Ярослав Ашихмин заявил о планах перевезти оппозиционера в одну из клиник Европы. На это в Кремле заявили, что не возражают, однако попросили не делать поспешных выводов.

В ночь на 21 августа из Германии в Омск вылетел самолет, который сможет доставить Алексея Навального на лечение в клинику Charite в Берлине, но главврач больницы Омска заявил, что Навального перевозить нельзя.

Утром 22 августа Навального отправили самолетом из Омска в Берлин.

Позже в Германии заявили, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог быть отравлен. Из соображений безопасности к оппозиционеру приставили личную охрану.