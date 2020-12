Модель королевских кровей Стелла Теннант умерла в 50. Что мы знаем о "мисс Vogue"

Стелла Теннант позировала в одну эпоху с Наоми Кемпбэлл, Синди Кроуфорд, Клаудией Шиффер и Линдой Евангелиста и была амбассадором Chanel

Вчера новость о смерти 50-летней знаменитой шотландской модели Стеллы Теннант стала шоком для мира модной индустрии и поклонников таланта одной из самых известных моделей 1990-х годов. Пик карьеры знаменитости пришелся на середину 90-х, как следствие, она работала на подиуме и позировала для глянца в одно время с Наоми Кемпбэлл, Синди Кроуфорд, Клаудией Шиффер и Линдой Евангелиста.

Стелла Теннант родилась в 1970 году в Шотландии. Родители знаменитости – герцог и герцогиня Девонширские, близкие родственники королевской семьи Великобритании. Получив образование в школе, Стелла подала документы в Винчестерскую школу искусств на отделение скульптуры, где девушку считали перспективным представителем богемы. Но карьере скульптора и художника не суждено было начаться: любовь к искусству превратилась в хобби успешной модели.

[ + – ] Стелла Теннант на подиуме показа Valentino 2020

Модельная карьера Стеллы Теннант началась после того, как девушка отправила несколько снимков в редакцию модного журнала. Ее необычная внешность с примесью аристократии сразу привлекла внимание представителей модной индустрии, и она довольно быстро начала сотрудничать с такими известными фотографами, как Стивен Майзел и Брюс Уэбер.

Так, фотограф Стивен Майзел в 1993 году искал девушек для серии снимков под негласным названием «London babes». Мейзелу для съемки были нужны девушки с внешностью иконических англичанок. Для этих целей ему очень подошла Стелла Теннант. Стоимость этой съемки составила 80 тысяч фунтов и стала самой дорогой в истории британского Vogue. Сразу после этого Майзел сфотографировал Стеллу для обложки Vogue Италия.

[ + – ] Стелла Теннант на показе дома Chanel

Съемки принесли Стелле Теннант масштабную известность, и скоро модель стала амбассадором Chanel, подписав контракт на 1 миллион фунтов. И, конечно же, модель была замечена Карлом Лагерфельдом, встав в ряды его фавориток на подиуме и в кадре. Помимо Chanel, она снималась в рекламных кампаниях Burberry, Hermes, Calvin Klein и других брендов с мировым именем.

В 1999 году Стелла Теннант вышла замуж за французского фотографа Дэвида Ласнета, с которым, до смерти, жила в собственной резиденции в шотландском городе Дунсе, графство Бервикшир, супруги воспитывали троих детей. После замужества карьера Стеллы стала менее насыщенной, но она продолжала работать в качестве модели, сотрудничая с ведущими модными домами мира. В 2018 году Стелла Теннат снялась для обложки Vogue Великобритания.

[ + – ] Стелла Теннат в рекламной кампании дома Chanel

С 2009 года Стелла работала в благотворительной «зеленой» организации Global Cool, которая пропагандирует экономию энергии в жилых домах. Она снималась в рекламной кампании этой организации под названием Turn Up The Style, Turn Down The Heat.

Несмотря на то, что пик карьерного взлета пришелся на середину и конец 1990-х годов, Стелла Теннант регулярно принимала участие в показах и съемках для модных изданий. Так, еще в начале 2020 года Стелла работала на подиуме на показах дома Valentino и McQueen во время Недели моды.

Стелла также была одной из моделей, представленных на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году в секции, посвященной миру британской моды. Она появилась в Олимпийском шоу наряду с такими моделями, как Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс.