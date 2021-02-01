Великі діаманти: що важливо знати про них і чому вони так коштують?

Недарма ці камені називають найкрасивішими та найдорожчими з дорогоцінних каменів. І якщо ви з перших слів зрозуміли, що мова піде про сяючі діаманти, то ви абсолютно праві. Але розповімо ми не про звичайні діаманти, а про найбільші з їх представників, які найчастіше викликають величезне жіноче захоплення.

Великі діаманти – це які?

Які ж діаманти вважаються великими, і що таке каратність каменю? Саме від каратності, або ж ваги «сліз богів», як називали алмази стародавні греки, і залежить розмір, а відповідно і ціна діаманта. На сході вагу самоцвітів вимірювали за допомогою зерняток, які іменувалися каратами. Вага одного такого зернятка становила 0,2 г. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що діамант, який має 1 карат або близько того (0,80-0,90 карат), – це досить великий камінь.

До речі, на сьогодні прикраси з діамантами великої каратності мають сертифікат якості від інституту GIA – найавторитетнішої гемологічної лабораторії світу, яка оцінює характеристики конкретного діаманта. Крім того, на рундисті кожного діаманта, який має більш ніж 0,50 карат, нанесений лазером той же номер, що і на сертифікаті GIA. Таким чином, виключається можливість підміни ювелірного каменю. До речі, на міжнародному сайті GIA можна ввести номер, вказаний на сертифікаті, і звірити його, що дозволяє бути впевненим, що можливість підробки відсутня.

Поговоримо про огранювання діамантів

З історії про найбільший алмаз «Куллінан» видно, що огранювання прибирає деяку частину каратності каменю. І саме від майстерності ювеліра-огранювальника залежить, наскільки «схудне» алмаз під час його трансформації в неймовірної краси іскристий діамант. Якщо раніше ювелірам доводилося покладатися на свій окомір, то зараз, з активним впровадженням сучасних технологій, аналізом і розміткою майбутнього діаманта займаються компʼютери. Це дозволяє зменшити кількість відходів і підібрати кожному окремому каменю саме той спосіб гранування, при якому він виправдає свою назву діаманта, і буде по-справжньому сяяти і переливатися всіма гранями, тішачи красою свою власницю.

Найпопулярніша і найцінніша форма огранки діамантів – кругла. Інші ж види (овал, груша, маркіз, багет, принцеса, смарагд, серце) не впливають на красу самого діаманта, але позначаються на ціні, здешевлюючи його приблизно на 15-20%.

Існує міф, що ювелірні вироби з діамантами розміром в 1 карат коштують всі гроші світу. Насправді це не так. Ціна діаманта складається з декількох характеристик самого каменю і загальноприйнятої системи оцінки каменів. Найчастіше, дорого коштують ті прикраси з діамантами, які виготовлені відомими брендами або мають впізнаваний дизайн.

Найкращі друзі дівчат…

Памʼятаєте слова з відомої пісні про те, що найкращі друзі дівчат – це діаманти? Так ось, ці слова правильні, тому що знайти красуню, яка б не хотіла мати власну каблучку чи сережки з діамантом великих розмірів, практично нереально. Прикраса з великим діамантом здатна викликати неймовірний захват і бажання щохвилини насолоджуватися іскристими переливами світла в гранях каменю.

Наприклад, обручка з діамантом буде радувати свою власницю протягом усього її життя, нагадуючи про зворушливий момент, коли вона була подарована. А ще – вона може стати справжньою сімейною реліквією і передаватися у спадок від мами до доньки, чи від бабусі – до улюбленої онуки. Навіть може статися, що саме ця обручка з діамантом в один карат матиме свою історію, казкову історію чарівного кохання.

Якщо ваші почуття справжні, щирі, і ви хочете зробити статусний, приголомшливий і найбажаніший для кожної жінки подарунок, то зупиніть свій вибір на прикрасі з діамантом в 1 карат. Цим ви зробити щасливою свою кохану, та зробите вигідну інвестицію на довгі роки.

Де можна купити прикраси з діамантами?

Придбати прикраси зі справжніми діамантами абсолютно без ризику можна тільки у виробника ювелірних прикрас. Столична Ювелірна Фабрика ™ – це одна з найбільших українських компаній з імʼям, яка виробляє ювелірні прикраси вже понад 20 років. Цей виробник надає довічну гарантію на власні вироби, сертифікати на діаманти і гарантію вартості без посередників, що значно позначається на ціні таких красивих і таких бажаних ювелірних прикрас.

Інтригуючи та захопливі історії про найцінніші діаманти

Часто навколо великих діамантів зʼявляється безліч історій, деякі з яких можуть здатися нереальними, а іноді навіть містичними.

Якщо попросити когось із ювелірів розповісти історію про найвідоміший діамант, перш за все, напевно, він згадає про Кристал Хоупа. Цей незвичайний камінь сапфірового кольору в 45,52 карата оповитий справжньою містичною історією божественного прокляття, головними героями якої стало багато історичних особистостей – королі, султани, банкіри, актриси… Бувши вкраденим з ока чи то індійського бога Рами, чи то богині Зіти, він став приносити нещастя всім його наступним власникам. Магічно прекрасний діамант побував також у якості прикраси і у французьких королів та їх фавориток, та призвівши до дивних смертей, був розділений на кілька частин. Найбільша його частина отримала назву «Надія». І все одно, попри це, діамант продовжував приносити страждання. Назва ж «Кристал Хоупа» діамант отримав після того, як його придбав відомий у 19 сторіччі англійський банкір Генрі Хоуп. Всім своїм наступним власникам камінь продовжував приносити нещастя до тих пір, поки не потрапив до рук ювеліра Гаррі Вінстона. Це була перша людина, що не вихвалялася ним, а, виставляючи напоказ за гроші, весь прибуток віддавала на благодійні цілі. Потім Уїнстон подарував розкішний синій діамант Кристал Хоупа Музею природної історії при Смітсонівському інституті у Вашингтоні, де він і зараз знаходиться, як цінний експонат з надзвичайною історією.

І, звичайно ж, не можна не розповісти про найбільший алмаз у світі. Це «Зірка Африки» або «Куллінан», який був знайдений в 1905 році. Цей алмаз до обробки і розділення на кілька різних частин мав вагу у 3106,75 карата – трохи більше 620 г. І до цього часу не було знайдено жодного подібного каменю. У звʼязку з тим, що «Куллінан» мав природні тріщини, його не можна було відшліфувати в один великий діамант. Тому було прийнято рішення його власником, англійським королем Едуардом VII, розділити алмаз на кілька частин. Його обробленням займався ювелір Йозеф Ашер – один з найвідоміших на той час спеціалістів по огранці діамантів Європи. Він настільки хвилювався перед цим, що після завданого удару стамескою по алмазу втратив свідомість. Алмаз «Куллінан» був розбитий на 2 великих камені («Куллінан-I», або «Велика зірка Африки» – 530,2 карата і «Куллінан-II», або «Друга зірка Африки» – 317,4 карата), 7 трохи менших за розміром і близько сотні дрібних. А після ограновування загальна вага каменів склала 1063,65 карата.