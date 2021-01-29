Givenchy представил первые кадры коллекции весна-лето 2021 (фото)

На создание коллекции дизайнера Мэтью Уильямса вдохновили винтажные 90-ые.

Французский модный дом Givenchy показал новые образы из весеннее-летней коллекции 2021, а среди моделей, которые представляют их, – Кендал Дженнер, сестра Ким Кардашьян, и Белла Хадид.

Фотографии для рекламной кампании сделал немецкий фотограф корейского происхождения Хеджи Шином, и кроме Беллы и Кендал, он также снимал рэпера Playboi Carti и модель южносуданского происхождения Анок Яй.

Фото: Givenchy

Фото: Givenchy

Автор коллекции – новый креативный директор Givenchy Мэтью Уильямс.

При создании образов дизайнер руководствовался последними модными течениями. На моделях – пальто оверсайз, классические брюки с завышенной талией, облегающие топы и платья с вырезами. Линии и цвета силуэтов лаконичны и сдержаны, однако в них чувствуется и нотка дерзости, разбавляющая консервативные образы 90-ых.

В качестве аксессуаров Уильямс выбрал сумку через плечо Antigona, сумку Cut Out, массивные ювелирные украшения. Так, шею Кендалл на одном из фото украшает крупная золотая цепь.

Фото: Givenchy

Фото: Givenchy

"На каждом из этих кадров персонаж с сильным характером позирует в образе, отражающем его сущность: именно они оживляют одежду", – отметил дизайнер.

Ранее свои коллекции весна-лето 2021 представили Chanel, Dior, Fendi. В показе последнего принимали участие Деми Мур, вызвавшая ажиотаж из-за своей пластики, Наоми Кемпбэлл, Кристи Тарлингтон, Кейт Мосс сс дочерью Лилой и другие.