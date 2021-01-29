Givenchy представил первые кадры коллекции весна-лето 2021 (фото)
На создание коллекции дизайнера Мэтью Уильямса вдохновили винтажные 90-ые.
Французский модный дом Givenchy показал новые образы из весеннее-летней коллекции 2021, а среди моделей, которые представляют их, – Кендал Дженнер, сестра Ким Кардашьян, и Белла Хадид.
Фотографии для рекламной кампании сделал немецкий фотограф корейского происхождения Хеджи Шином, и кроме Беллы и Кендал, он также снимал рэпера Playboi Carti и модель южносуданского происхождения Анок Яй.
Автор коллекции – новый креативный директор Givenchy Мэтью Уильямс.
При создании образов дизайнер руководствовался последними модными течениями. На моделях – пальто оверсайз, классические брюки с завышенной талией, облегающие топы и платья с вырезами. Линии и цвета силуэтов лаконичны и сдержаны, однако в них чувствуется и нотка дерзости, разбавляющая консервативные образы 90-ых.
В качестве аксессуаров Уильямс выбрал сумку через плечо Antigona, сумку Cut Out, массивные ювелирные украшения. Так, шею Кендалл на одном из фото украшает крупная золотая цепь.
"На каждом из этих кадров персонаж с сильным характером позирует в образе, отражающем его сущность: именно они оживляют одежду", – отметил дизайнер.
Ранее свои коллекции весна-лето 2021 представили Chanel, Dior, Fendi. В показе последнего принимали участие Деми Мур, вызвавшая ажиотаж из-за своей пластики, Наоми Кемпбэлл, Кристи Тарлингтон, Кейт Мосс сс дочерью Лилой и другие.