Givenchy представив перші кадри колекції весна-літо 2021 (фото)

На створення колекції дизайнера Метью Уїльямса надихнули вінтажні 90-ті.

Французький модний будинок Givenchy показав нові образи з весняно-літньої колекції 2021, а серед моделей, які представляють їх, — Кендалл Дженнер, сестра Кім Кардашьян, і Белла Хадід.

Фотографії для рекламної кампанії зробив німецький фотограф корейського походження Хеджи Шином, і крім Белли та Кендалл, він також знімав репера Playboi Carti та модель південносуданського походження Анока Яй.

Фото: Givenchy

Фото: Givenchy

Автор колекції — новий креативний директор Givenchy Метью Уільямс.

Під час створення образів дизайнер керувався останніми модними течіями. На моделях — пальто оверсайз, класичні брюки із завищеною талією, що облягають, топи і сукні з вирізами. Лінії і кольори силуетів лаконічні і стримані, проте в них відчувається і нотка зухвалості, розбавляються консервативні образи 90-х.

Аксесуарами Вільямс обрав сумку через плече Antigona, сумку Cut Out, масивні ювелірні прикраси. Так, шию Кендалл на одному з фото прикрашає великий золотий ланцюг.

Фото: Givenchy

Фото: Givenchy

"На кожному з цих кадрів персонаж з сильним характером позує в образі, що відображає його сутність: саме вони оживляють одяг", — зазначив дизайнер.

Раніше свої колекції весна-літо 2021 представили Chanel, Dior, Fendi. У показі останнього брали участь Демі Мур, яка викликала ажіотаж через свою пластики, Наомі Кемпбелл, Крісті Тарлінгтон, Кейт Мосс з дочкою Лілою та інші.