Диетолог указала на главную ошибку тех, кто сидит на диете, но не может сбросить вес

Необходимо научиться внимательно читать то, что пишут на этикетках продуктов, используемых в рационе на диете

Чем ближе весна, тем больше людей начинают задумываться о диете и похудении, чтобы избавиться от лишних килограммов до тех пор, придется снять пуховики и толстые свитера. Однако не всем удается сбросить вес, даже, казалось бы, придерживаясь всех рекомендованных инструкций. И одна из причин неудачи – употребление продуктов с высоким содержанием жиров, передает Express.

Эксперт по похудению Сигне Сванфельдт из приложения для здорового образа жизни Lifesum советует тем, кто сидит на диете, очень скурпулёзно подходить к выбору продуктов и очень внимательно читать, что написано на этикетках.

"Когда вы решаете похудеть, калории очень важны, так как вы должны испытывать дефицит энергии. Также важно, чтобы пища, которую вы потребляете, имела высокую питательную ценность — то есть с высоким содержанием пищевых волокон, витаминов и минералов, — но также должна иметь белок, полезные жиры, углеводы и небольшое количество добавленного сахара, натрия и насыщенных жиров", – пояснила она.

По ее словам, многие продукты с высокой степенью обработки, такие как выпечка, мясные закуски и печенье, содержат большое количество энергии, насыщенных жиров, натрия и добавленных сахаров. Но есть и много других неожиданных продуктов, богатых ими, например, готовые блюда, крекеры и напитки.

"Так что научитесь читать этикетки с питанием, чтобы повысить свою осведомленность и иметь возможность выбирать питательные продукты", – подчеркнула Сванфельдт.

Она также рекомендует правильно расставлять приоритеты, начиная путь к снижению веса. Лучше, если человеком будет двигать не желание увидеть меньшую цифру на весах, а стремление стать здоровее, чувствовать себя лучше, получить больше энергии, иметь возможность играть со своими детьми или прожить долгую жизнь.

"Смещение вашего внимания с самой потери веса на ее причину поможет вам достичь своей цели — и делать это здоровым образом", – подытожила Сванфельдт.

Напомним, пропаганда толерантности к лишнему весу — плохая идея. Такое мнение выразил журналист и блогер Юрий Ткачев, комментируя свежий номер журнала Cosmopolitain, который вышел с обложкой с изображениями толстых женщин и заголовком "This is healthy" (Это здорОово).

Чтобы не набрать много лишних килограммов за зиму, специалисты по питанию рекомендуют почаще употреблять определенные продукты, которые помогут не чувствовать голода и подарят организму энергию.