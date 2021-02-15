Дієтологиня вказала на головну помилку тих, хто сидить на дієті, але не може скинути вагу

Необхідно навчитися уважно читати те, що пишуть на етикетках продуктів, які використовуються в раціоні на дієті.

Чим ближче весна, тим більше людей починають замислюватися про дієту та схуднення, щоб позбутися зайвих кілограмів до тих пір, коли доведеться зняти пуховики і товсті светри. Однак не всім вдається скинути вагу, навіть, здавалося б, дотримуючись всіх рекомендованих інструкцій. Й одна з причин невдачі — вживання продуктів із високим вмістом жирів, передає Express.

Експертка зі схуднення Сигне Сванфельдт із програми для здорового способу життя Lifesum радить тим, хто сидить на дієті, дуже прискіпливо підходити до вибору продуктів і дуже уважно читати, що написано на етикетках.

"Коли ви вирішуєте схуднути, калорії дуже важливі, тому що ви повинні відчувати дефіцит енергії. Також важливо, щоб їжа, яку ви споживаєте, мала високу поживну цінність — тобто з високим вмістом харчових волокон, вітамінів і мінералів, — але також повинна мати білок, корисні жири, вуглеводи і невелику кількість доданого цукру, натрію і насичених жирів", — пояснила вона.

За її словами, багато продуктів із високим ступенем обробки, такі як випічка, м'ясні закуски та печиво, містять велику кількість енергії, насичених жирів, натрію і доданих цукрів. Але є і багато інших несподіваних продуктів, багатих ними, наприклад, готові страви, крекери та напої.

"Тож навчіться читати етикетки з харчуванням, щоб підвищити свою обізнаність і мати можливість обирати поживні продукти", — підкреслила Сванфельдт.

Вона також рекомендує правильно розставляти пріоритети, починаючи шлях до зниження ваги. Краще, якщо людиною керуватиметься не бажанням побачити меншу цифру на вагах, а прагненням стати здоровішою, відчувати себе краще, отримати більше енергії, мати можливість грати зі своїми дітьми або прожити довге життя.

"Перемикання вашої уваги з власне втрати ваги на її причину допоможе вам досягти своєї мети — і робити це здоровим способом", — підсумувала Сванфельдт.

Нагадаємо, пропаганда толерантності до зайвої ваги — погана ідея. Таку думку висловив журналіст і блогер Юрій Ткачов, коментуючи свіжий номер журналу Cosmopolitain, який вийшов з обкладинкою із зображеннями товстих жінок і заголовком "This is healthy" (Це здорОово).

Щоб не набрати багато зайвих кілограмів за зиму, фахівці з харчування рекомендують частіше вживати певні продукти, які допоможуть не відчувати голоду та подарують організму енергію.