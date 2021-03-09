Грязный и "окровавленный" Брэд Питт в компании Сандры Баллок попал в объективы папарацци (фото)

57-летний актер, вероятно, играет одного из пяти киллеров, которые, по сюжету, получили один и тот же заказ.

В Лос-Анджелесе стартовали съемки самого ожидаемого боевика 2021 года «Скоростной поезд», в котором главную роль играет Брэд Питт, а компанию ему составят Леди Гага, Сандра Баллок, Джои Кинг, Аарон Тейлор-Джонсон, Майкл Шеннон, Логан Лерман, Зази Битц, Эндрю Коджи, Маси Ока и другие, передает Just Jared.

Папарацци уже успели слить в Сеть фото, сделанные на съемочной площадке, на которых можно увидеть Брэда и Сандру. Актер в кадре в белой футболке, которая испачкана в кровь и грязь. На снимках также можно увидеть, что актеры не забывают про коронавирус и пользуются защитными щитками в перерыве между съемками.

[ + – ] Сандра Баллок и Брэд Питт Фото: justjared.com

Режиссером картины является Дэвид Литч, а уже это обещает динамичный и зрелищный экшн с перестрелками, драками и прочими атрибутами голливудских триллеров.

Сценарий к фильму написан по мотивам книги Котаро Исаки. В центре – пять наемных убийц, которые получили один и тот же заказ, который должны исполнить в скоростном поезде, без остановок идущем из Токио в Мориоку. В ходе развития сюжета киллеры понимают, что кто-то затеял против них опасную игру, и теперь каждый из них борется за собственную жизнь и пытается найти заказчика.

Напомним, недавно папарацци "поймали" Леди Гагу возле отеля в Риме (Италия). Артистка, известная своей страстью к экстравагантным нарядам, в этот раз выглядела непривычно гламурно. На ней было платье от Celine ассиметричного кроя с "хищным" принтом, черные туфли-лодочки от Jimmy Choo, черная маска из искусственной кожи с заклепками от Michael Ngo и солнцезащитные очки. В руках звезда держала темно-зеленую сумочку, а в качестве аксессуаров, как пишут журналисты, выбрала шейное украшение с бриллиантами.

Как оказалось, знаменитость снимается в новом фильме Ридли Скотта "Убийство Гуччи". Она играет Патрицию Реджани, бывшую жену Маурицио Гуччи. Именно Патриция была осуждена за организацию убийства своего бывшего мужа на ступенях его офиса в 1995 году. Она просидела в тюрьме 18 лет, а в 2016 году вышла на свободу.

Пока она была на съемках, неизвестные расстреляли выгульщика ее собак и украли двоих псов из трех. За возвращение животных Леди Гага пообещала полмиллиона долларов, и вскоре ее питомцы были найдены.