Брудний і "скривавлений" Бред Пітт у компанії Сандри Баллок потрапив в об'єктиви папараці (фото)

57-річний актор, ймовірно, грає одного з п'яти кілерів, які, за сюжетом, отримали одне і те ж замовлення.

У Лос-Анджелесі стартували зйомки найбільш очікуваного бойовика 2021 року «Швидкісний поїзд», у якому головну роль грає Бред Пітт, а компанію йому складуть Леді Гага, Сандра Баллок, Джої Кінг, Аарон Тейлор-Джонсон, Майкл Шеннон, Логан Лерман, Зазі Бітц, Ендрю Коджі, Масі Ока та інші, передає Just Jared.

Папараці вже встигли злити в мережу фото, зроблені на знімальному майданчику, на яких можна побачити Бреда і Сандру. Актор у кадрі в білій футболці, яка забруднена в кров і бруд. На знімках також можна побачити, що актори не забувають про коронавірус і користуються захисними щитками в перерві між зйомками.

[ + – ] Сандра Баллок і Бред Пітт Фото: justjared.com

Режисером картини є Девід Літч, а це вже обіцяє динамічний і видовищний екшн з перестрілками, бійками та іншими атрибутами голлівудських трилерів.

Сценарій до фільму написаний за мотивами книги Котаро Ісаков. У центрі — п'ять найманих вбивць, які отримали одне і те ж замовлення, яке повинні виконати в швидкісному поїзді, що без зупинок йде з Токіо в Моріока. У ході розвитку сюжету кілери розуміють, що хтось затіяв проти них небезпечну гру, і тепер кожен з них бореться за власне життя і намагається знайти замовника.

Нагадаємо: нещодавно папараці "зловили" Леді Гагу біля готелю в Римі (Італія). Артистка, відома своєю пристрастю до екстравагантних нарядів, цього разу виглядала незвично гламурно. На ній була сукня від Celine асиметричного крою з "хижим" принтом, чорні туфлі-човники від Jimmy Choo, чорна маска зі штучної шкіри із заклепками від Michael Ngo і сонцезахисні окуляри. У руках зірка тримала темно-зелену сумочку, а в ролі аксесуарів, як пишуть журналісти, вибрала прикрасу на шию з діамантами.

Як виявилося, знаменитість знімається в новому фільмі Рідлі Скотта "Вбивство Гуччі". Вона грає Патрицію Реджані, колишню дружину Мауріціо Гуччі. Саме Патриція була засуджена за організацію вбивства свого колишнього чоловіка на сходах його офісу в 1995 році. Вона просиділа у в'язниці 18 років, а у 2016 році вийшла на свободу.

Поки вона була на зйомках, невідомі розстріляли вигульщика її собак і вкрали двох псів з трьох. За повернення тварин Леді Гага пообіцяла півмільйона доларів, і незабаром її вихованці були знайдені.