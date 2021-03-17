По следам Кейт Миддлтон: внучка Елизаветы II "засветила" пальто за $62,5 (фото)

Пальто, в котором Зара Тиндалл собиралась появится на на скачках Cheltenham Races, она дополнила шляпкой от Justine Bradley-Hil.

39-летняя внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндалл, которая ждет третьего ребенка, не стесняется носить бюджетные вещи, как и жена ее двоюродного брата, принца Уильяма, Кейт Миддлтон.

Недавно стилист Зары Энни Миалл поделилась в Instagram двумя фотографиями королевской особы, где та позировала в элегантной шляпе от Justine Bradley-Hill и шикарном пальто от Monsoon.

Поскольку знаменитый фестиваль Челтенхема (4-дневная встреча в календаре гонок Национальной охоты в Соединенном Королевстве, которая ежегодно проходит в марте на ипподроме Челтенхема в Челтнеме, Глостершир, и собирает членов королевской семьи и британских аристократов) в этом году состоится в закрытом режиме из-за пандемии коронавируса, выгулять шляпки и наряды у дам из высшего общества не получится. Поэтому стилисты решили с помощью соцсетей продемонстрировать свои наработки.

Зара Тиндалл позировала для фото в том образе, в котором собиралась появиться на скачках Cheltenham Races.

На снимке она – в своем саду. На ней темно-синяя шляпка с цветами и бирюзовое пальто с запахом и воротником Keryn от Monsoon, цена которого на распродаже составила всего 45 фунтов стерлингов (62,5 долл.).

О том, что внучка королевы беременна в третий раз, стало известно в декабре прошлого года. О грядущем пополнении сообщил муж Зары Майк Тиндалл.

"На этот раз я бы хотел мальчика, у меня две девочки, я бы хотел мальчика. Я в любом случае буду рад, будь то мальчик или девочка, но, пожалуйста, будь мальчиком!", – подчеркнул он.

Что же касается любви Зары к скачкам, то она неслучайна. С детства внучка королевы увлекалась верховой ездой. В 2012 году она представляла Великобританию на Олимпийских играх в Лондоне, где в итоге завоевала серебряную медаль.

Напомним, Кейт Миддлтон неоднократно появлялась на публике в одном и том же наряде. А во время визита в Пакистан ее заметили в туфлях от очень демократичного бренда New Look. Герцогиня пропагандирует осознанное потребление и не стесняется надевать бюджетные вещи, которые после таких выходов жены принца моментально раскупаются британцами.

Как известно, Кейт отреагировала на скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри американской телеведущей Опре Уинфри.