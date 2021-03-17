Слідами Кейт Міддлтон: внучка Єлизавети II "засвітила" пальто за $62,5 (фото)

Пальто, в якому Зара Тіндолл збиралася зʼявиться на на перегонах Cheltenham Races, вона доповнила капелюшком від Justine Bradley-Hil.

39-річна внучка королеви Великобританії Єлизавети II Зара Тіндолл, яка чекає на третю дитину, не соромиться носити бюджетні речі, як і дружина її двоюрідного брата, принца Вільяма, Кейт Міддлтон.

Нещодавно стиліст Зари Енні Міалл поділилася в Instagram двома фотографіями королівської особи, де та позувала в елегантному капелюсі від Justine Bradley-Hill і шикарному пальто від Monsoon.

Оскільки знаменитий фестиваль Челтенхему (4-денна зустріч у календарі гонок Національного полювання у Сполученому Королівстві, яка щорічно проходить в березні на іподромі Челтенхему в Челтнемі, Глостершир, і збирає членів королівської сімʼї і британських аристократів) цього року відбудеться у закритому режимі через пандемію коронавірусу, вигуляти капелюшки і наряди у дам з вищого світу не вийде. Тому стилісти вирішили за допомогою соцмереж продемонструвати свої напрацювання.

Зара Тіндолл позувала для фото у тому образі, в якому збиралася зʼявитися на перегонах Cheltenham Races.

На знімку вона — у своєму саду. На ній темно-синій капелюшок з квітами і бірюзове пальто із запахом і коміром Keryn від Monsoon, ціна якого на розпродажі склала всього 45 фунтів стерлінгів (62,5 дол.).

Про те, що внучка королеви вагітна втретє, стало відомо в грудні минулого року. Про прийдешнє поповнення повідомив чоловік Зари Майк Тіндолл.

"Цього разу я б хотів хлопчика, у мене дві дівчинки, я б хотів хлопчика. Я в будь-якому випадку буду радий, будь то хлопчик чи дівчинка, але, будь ласка, будь хлопчиком!", — підкреслив він.

Що ж стосується любові Зари до кінських перегонів, то вона не випадкова. З дитинства внучка королеви захоплювалася верховою їздою. У 2012 році вона представляла Великобританію на Олімпійських іграх в Лондоні, де в результаті завоювала срібну медаль.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон неодноразово зʼявлялася на публіці в одному і тому ж вбранні. А під час візиту до Пакистану її помітили в туфлях від дуже демократичного бренду New Look. Герцогиня пропагує усвідомлене споживання і не соромиться вдягати бюджетні речі, які після таких виходів дружини принца моментально розкуповуються британцями.

Як відомо, Кейт відреагувала на скандальне інтервʼю Меган Маркл і принца Гаррі американській телеведучій Опрі Уїнфрі.