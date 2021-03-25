UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

"Лучший подарок в моей жизни": Виталий Кличко поздравил брата Владимира с 45-летием (фото)

388
братья Кличко, Виталий Кличко, Владимир Кличко
Фото: Віталій Кличко/Facebook | Владимир и Виталий Кличко вписали свои имена в историю мирового бокса золотыми буквами

Мэр Киева признался, что Владимир, младший за него почти на пять лет, всегда был для него примером для подражания.

Легенда украинского и мирового бокса, экс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко 25 марта празднует свое 45-летие, и по этому поводу его брат Виталий написал трогательное поздравление на своей странице в Facebook.

Он признался, что уже много лет для него эта дата – радостный и теплый день.

"В детстве я мечтал о брате. И когда мне было почти 5 лет, мама мне сделала лучший подарок! Маленьким брат пытался стать, как старший. Я пошел в школу – он мечтал поскорее туда попасть. И стал школьником в 6 лет. Затем, как и у меня, у Володи появилась мечта стать боксером, и он тоже пошел в секцию. Далее поступил в тот же института, который заканчивал я. И так же защитил кандидатскую. Ну, и конечно, брат стал чемпионом мира по боксу. Но он – настойчивее и задорнее – собрал больше меня чемпионских поясов", – говорится в публикации.

Мэр Киева также рассказал о том, что Владимир стал преподавателем в университете Сент-Галена (Швейцария) и получил предложение преподавать курс в Гарварде, пишет книги, "которые мотивируют миллионы людей в мире быть сильными и успешными" и работает над докторской диссертацией.

"Володя Klitschko, на самом деле это я тебя всегда ровнялся. Пилотом когда-то мечтал стать я, а удалось воплотить эту мечту тебе. На нескольких языках совершеннее владеешь ты. Замечательный отец — ты. Каждый твой успех и победу воспринимаю, как свои. Всегда горжусь тобой! Не многим повезло с таким братом! С Днем рожденья! Люблю тебя, брат! И еще раз спасибо маме, что 45 лет назад сделала лучший подарок в моей жизни!", – написал он. Свой пост политик дополнил архивными фото.

Виталий Кличко, Владимир Кличко, поздравление
Виталий Кличко, Владимир Кличко, поздравление
Виталий Кличко, Владимир Кличко, поздравление
Виталий Кличко, Владимир Кличко, поздравление
Виталий Кличко, Владимир Кличко, поздравление
Виталий Кличко, Владимир Кличко, поздравление
Виталий Кличко, Владимир Кличко, поздравление
Виталий Кличко, Владимир Кличко, поздравление
Виталий Кличко, Владимир Кличко, поздравление
Виталий Кличко, Владимир Кличко, поздравление
Виталий Кличко, Владимир Кличко, поздравление
Виталий Кличко, Владимир Кличко, поздравление
Виталий Кличко, Владимир Кличко, поздравление
Виталий Кличко, Владимир Кличко, поздравление

Всего за пару часов пост собрал свыше 760 комментариев, где люди также поздравляли Владимира и отмечали, что оба брата вписали свои имена золотыми буквами в историю мирового спорта и Украины.

На протяжении своей боксерской карьеры Владимир Кличко провел 69 профессиональных боев, выиграв в 64 из них, причем в 54 – нокаутом. Он стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA. Свои титулы чемпиона мира она защищал 23 раза. Последний раз он вышел на ринг в 2017 году против Энтони Джошуа. Бой был ярким и зрелищным, однако украинцу не удалось победить соперника.

Владимир, как и его брат Виталий, занял почетное место в Зале боксерской славы.

Сейчас Владимир Кличко занимается бизнесом благотворительностью, преподавательской деятельностью, а также воспитывает дочь Кайю-Евдокию, которая после расставания боксера с голливудской актрисой Хайден Панеттьери живет с отцом.

При этом боксер продолжает тренироваться, и не исключено, что мир еще увидит триумфальное возвращение спортсмена на ринг.

Напомним, в прошлом году Владимир Кличко получил награду Золотое сердце от фонда Ein Herz für Kinder (Сердце — детям) за благотворительность. Кроме того, он стал единственным украинцем, попавшим в топ-100 лучших спортсменов XXI века. Он занял 98 место в рейтинге. Владимир, девять с половиной лет удерживавший чемпионские пояса, также вошел в первую десятку независимого компьютерного рейтинга лучших супертяжеловесов в истории профессионального бокса, составленную авторитетным порталом Boxrec.