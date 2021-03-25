"Лучший подарок в моей жизни": Виталий Кличко поздравил брата Владимира с 45-летием (фото)

Мэр Киева признался, что Владимир, младший за него почти на пять лет, всегда был для него примером для подражания.

Легенда украинского и мирового бокса, экс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко 25 марта празднует свое 45-летие, и по этому поводу его брат Виталий написал трогательное поздравление на своей странице в Facebook.

Он признался, что уже много лет для него эта дата – радостный и теплый день.

"В детстве я мечтал о брате. И когда мне было почти 5 лет, мама мне сделала лучший подарок! Маленьким брат пытался стать, как старший. Я пошел в школу – он мечтал поскорее туда попасть. И стал школьником в 6 лет. Затем, как и у меня, у Володи появилась мечта стать боксером, и он тоже пошел в секцию. Далее поступил в тот же института, который заканчивал я. И так же защитил кандидатскую. Ну, и конечно, брат стал чемпионом мира по боксу. Но он – настойчивее и задорнее – собрал больше меня чемпионских поясов", – говорится в публикации.

Мэр Киева также рассказал о том, что Владимир стал преподавателем в университете Сент-Галена (Швейцария) и получил предложение преподавать курс в Гарварде, пишет книги, "которые мотивируют миллионы людей в мире быть сильными и успешными" и работает над докторской диссертацией.

"Володя Klitschko, на самом деле это я тебя всегда ровнялся. Пилотом когда-то мечтал стать я, а удалось воплотить эту мечту тебе. На нескольких языках совершеннее владеешь ты. Замечательный отец — ты. Каждый твой успех и победу воспринимаю, как свои. Всегда горжусь тобой! Не многим повезло с таким братом! С Днем рожденья! Люблю тебя, брат! И еще раз спасибо маме, что 45 лет назад сделала лучший подарок в моей жизни!", – написал он. Свой пост политик дополнил архивными фото.

Всего за пару часов пост собрал свыше 760 комментариев, где люди также поздравляли Владимира и отмечали, что оба брата вписали свои имена золотыми буквами в историю мирового спорта и Украины.

На протяжении своей боксерской карьеры Владимир Кличко провел 69 профессиональных боев, выиграв в 64 из них, причем в 54 – нокаутом. Он стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA. Свои титулы чемпиона мира она защищал 23 раза. Последний раз он вышел на ринг в 2017 году против Энтони Джошуа. Бой был ярким и зрелищным, однако украинцу не удалось победить соперника.

Владимир, как и его брат Виталий, занял почетное место в Зале боксерской славы.

Сейчас Владимир Кличко занимается бизнесом благотворительностью, преподавательской деятельностью, а также воспитывает дочь Кайю-Евдокию, которая после расставания боксера с голливудской актрисой Хайден Панеттьери живет с отцом.

При этом боксер продолжает тренироваться, и не исключено, что мир еще увидит триумфальное возвращение спортсмена на ринг.

Напомним, в прошлом году Владимир Кличко получил награду Золотое сердце от фонда Ein Herz für Kinder (Сердце — детям) за благотворительность. Кроме того, он стал единственным украинцем, попавшим в топ-100 лучших спортсменов XXI века. Он занял 98 место в рейтинге. Владимир, девять с половиной лет удерживавший чемпионские пояса, также вошел в первую десятку независимого компьютерного рейтинга лучших супертяжеловесов в истории профессионального бокса, составленную авторитетным порталом Boxrec.