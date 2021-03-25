"Найкращий подарунок у моєму житті": Віталій Кличко привітав брата Володимира з 45-річчям (фото)

Мер Києва зізнався, що Володимир, молодший за нього майже на п'ять років, завжди був для нього прикладом для наслідування.

Легенда українського та світового боксу, екс-чемпіон світу у важкій вазі Володимир Кличко 25 березня святкує своє 45-річчя, і з цього приводу його брат Віталій написав зворушливе привітання на своїй сторінці у Facebook.

Він зізнався, що вже багато років для нього ця дата — радісний і теплий день.

"У дитинстві я мріяв про брата. І коли мені було майже 5 років, мама мені зробила найкращий подарунок! Маленьким брат намагався стати, як старший. Я пішов у школу — він мріяв скоріше туди потрапити. І став школярем у 6 років. Потім, як і в мене, у Володі зʼявилася мрія стати боксером, і він теж пішов у секцію. Далі вступив у той же інститут, який закінчував я. І так само захистив кандидатську. Ну, і звичайно, брат став чемпіоном світу з боксу. Але він — наполегливіше і задерикуватіше — зібрав більше чемпіонських поясів, ніж я", — йдеться в публікації.

Мер Києва також розповів про те, що Володимир став викладачем в університеті Сент-Галена (Швейцарія) й отримав пропозицію викладати курс у Гарварді, пише книги, "які мотивують мільйони людей в світі бути сильними та успішними" і працює над докторською дисертацією.

"Володя Klitschko, насправді це я на тебе завжди рівнявся. Пілотом колись мріяв стати я, а вдалося втілити цю мрію тобі. Кількома мовами досконаліше володієш ти. Чудовий батько — ти. Кожен твій успіх і перемогу сприймаю, як свої. Завжди пишаюся тобою! Не багатьом пощастило з таким братом! З Днем народження! Люблю тебе, брат! І ще раз спасибі мамі, що 45 років тому зробила найкращий подарунок у моєму житті!", — написав він. Свій допис політик доповнив архівними фото.

Всього за декілька годин допис зібрав понад 760 коментарів, де люди також вітали Володимира і зазначали, що обидва брати вписали свої імена золотими літерами в історію світового спорту й України.

Протягом своєї боксерської карʼєри Володимир Кличко провів 69 професійних боїв, вигравши в 64 із них, причому в 54 — нокаутом. Він став чемпіоном світу у важкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO і WBA. Свої титули чемпіона світу він захищав 23 рази. Востаннє він вийшов на ринг у 2017 році проти Ентоні Джошуа. Бій був яскравим і видовищним, проте українцеві не вдалося перемогти суперника.

Володимир, як і його брат Віталій, посів почесне місце в Залі боксерської слави.

Зараз Володимир Кличко займається бізнесом, благодійністю, викладацькою діяльністю, а також виховує дочку Кайю-Євдокію, яка після розлучення боксера з голлівудською акторкою Гейден Панеттьєр живе з батьком.

При цьому боксер продовжує тренуватися, і не заперечує, що світ ще побачить тріумфальне повернення спортсмена на ринг.

Нагадаємо, минулого року Володимир Кличко отримав нагороду Золоте серце від фонду Ein Herz für Kinder (Серце — дітям) за благодійність. Крім того, він став єдиним українцем, який потрапив у топ-100 кращих спортсменів XXI століття. Він посів 98 місце в рейтингу. Володимир, девʼять з половиною років утримував чемпіонські пояси, також увійшов до першої десятки незалежного компʼютерного рейтингу кращих боксерів в історії професійного боксу, складену авторитетним порталом Boxrec.