"Это их отправляют преследовать русских?": королева Елизавета отметила столетие Королевских ВВС Австралии

Королева Великобритании Елизавета II посетила Мемориал ВВС Комиссии по военным захоронениям Содружества в Раннимеде. Это ее было первое появление на публике после скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл

Королева Елизавета II в первый раз появилась на публике после своей четырехмесячной изоляции и после того, как ее внук, принц Гарри, и его жена Меган Маркл, дали скандальное интервью известной телеведущей Опре Уинфри. Она посетила Мемориал ВВС Комиссии по военным захоронениям Содружества, чтобы присутствовать на службе по случаю столетия Королевских ВВС Австралии. Об этом пишет Daily Mail.

Для выхода в свет королева выбрала светло-салатовое пальто и шляпку в тон, украшенную искусственными орхидеями и нарциссами, но надевать защитную маску не стала. В начале января Елизавета II и ее супруг, принц Филипп сделали прививки от коронавируса. Также она проявила уважение к Австралии, украсив свое пальто бриллиантовой брошью, которую ей подарили во время ее первого визита в эту страну в 1954 году.

Елизавета открывала мемориал Военно-воздушных сил в Раннимеде в самом начале своего правления – в октябре 1953 года. Во время визита она не удержалась от шутки: "Как же давно я здесь не была".

[ + – ] Королева Великобритании Елизавета II на открытии Мемориала в 1953 году/Фото: Twitter The Royal Family

По случайному совпадению именно в день выхода королевы Великобритании в свет – 31 марта – отмечается первая годовщина "Мегзита": ровно год назад принц Гарри и Меган Маркл окончательно лишились своих королевских титулов и привилегий.

Королева была в хорошем настроении и даже пошутила насчет реактивных самолетов "Тайфун", беседуя с одним из военнослужащих Королевских ВВС Австралии.

[ + – ] Фото: скриншот

Королева спросила: "Это их отправляют преследовать русских?", на что военный ответил: "Да, мэм, это для нас развлечение", а королева резюмировала коротким "Хм".

Мемориал в Раннимеде увековечивает память более, чем 20 тысяч мужчин и женщин стран Содружества, которые погибли во время военных действий, начиная со Второй мировой войны и чье место захоронения осталось неизвестным.

Королева возложила венок к мемориалу. А военные уже сообщили ей, что готовят для нее особенный подарок. Две жилетки с символикой Королевских ВВС Австралии для ее новых щенков корги.

[ + – ] Жилетки, которые военнослужащие отправят корги королевы/Twitter The Royal Family

Напомним, двух корги королеве подарили, чтобы отвлечь от интервью ее внука, принца Гарри. Щенки уже получили имена. Монарх назвала щенков Фергюсом и Муиком. Фергюс – это помесь таксы и корги (дорги) получил свою кличку в честь покойного дяди королевы Фергюса Боуз-Лайона, погибшего во время Первой мировой войны в 1915 году.

Второй щенок, Муик, стоимость которого – 3673 доллара, назван в честь озера Лох-Муик, которое находится на территории любимого поместья королевы Балморал в Шотландии. Туда монарх со своей семьей часто ездит на пикники в августе и сентябре.