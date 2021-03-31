"Це їх відправляють переслідувати росіян?": Королева Єлизавета відзначила сторіччя Королівських ВПС Австралії

Королева Великобританії Єлизавета II відвідала Меморіал ВПС Комісії з військових поховань Співдружності в Раннімеде. Це її була перша поява на публіці після скандального інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл

Королева Єлизавета II вперше з'явилася на публіці після своєї чотиримісячної ізоляції і після того, як її онук, принц Гаррі, та його дружина Меган Маркл, дали скандальне інтерв'ю відомій телеведучій Опрі Уїнфрі. Вона відвідала Меморіал ВПС Комісії з військових поховань Співдружності, щоб бути присутньою на службі з нагоди сторіччя Королівських ВПС Австралії. Про це пише Daily Mail.

Для виходу у світ королева вибрала світло-салатове пальто і капелюшок в тон, прикрашений штучними орхідеями і нарцисами, але вдягати захисну маску не стала. На початку січня Єлизавета II та її чоловік, принц Філіп зробили щеплення від коронавірусу. Також вона проявила повагу до Австралії, прикрасивши своє пальто діамантовою брошкою, яку їй подарували під час її першого візиту в цю країну у 1954 році.

Єлизавета відкривала меморіал Військово-повітряних сил у Раннімеде на самому початку свого правління — у жовтні 1953 року. Під час візиту вона не втрималася від жарту: "Як же давно я тут не була".

[ + – ] Королева Великобританії Єлизавета II на відкритті Меморіалу у 1953 році/Фото: Twitter The Royal Family

За випадковим збігом саме в день виходу королеви Великобританії в світ — 31 березня — відзначається перша річниця "Мегзиту": рівно рік тому принц Гаррі та Меган Маркл остаточно позбулися своїх королівських титулів і привілеїв.

Королева була в гарному настрої і навіть пожартувала щодо реактивних літаків "Тайфун", розмовляючи з одним з військовослужбовців Королівських ВПС Австралії.

[ + – ] Фото: скріншот

Королева запитала: "Це їх відправляють переслідувати росіян?", На що військовий відповів: "Так, мем, це для нас розвага", а королева резюмувала коротким "Хм".

Меморіал в Раннімеде увічнює пам'ять більше ніж 20 тисяч чоловіків і жінок країн Співдружності, які загинули під час військових дій, починаючи з Другої світової війни і чиє місце поховання залишилося невідомим.

Королева поклала вінок до меморіалу. А військові вже повідомили їй, що готують для неї особливий подарунок. Дві жилетки з символікою Королівських ВПС Австралії для її нових цуценят коргі.

[ + – ] Жилетки, які військовослужбовці відправлять коргі королеви/Twitter The Royal Family

Нагадаємо, двох коргі королеві подарували, щоб відвернути від інтерв'ю її онука, принца Гаррі. Цуценята вже отримали імена. Монарх назвала цуценят Фергюсом і Муіком. Фергюс — це помісь такси і коргі (доргі), отримав свою кличку на честь покійного дядька королеви Фергюса Боуз-Лайона, який загинув під час Першої світової війни у 1915 році.

Друге щеня, Муік, вартість якого — 3673 долара, назване на честь озера Лох-Муік, яке знаходиться на території улюбленого маєтку королеви Балморал у Шотландії. Туди монарх зі своєю сім'єю часто їздить на пікніки в серпні і вересні.