Елизавета II запретила принцу Уильяму публично комментировать интервью Меган и Гарри

Герцог Кэмбриджский имеет свои аргументы, чтобы ответить на обвинения брата и его жены, однако во всеуслышание озвучить их у него вряд ли получится.

Принц Уильям с трудом сдерживается, чтобы открыто не ответить брату Гарри и его жене Меган Маркл на ряд обвинений, которые прозвучали из их уст во время интервью американской телеведущей Опре Уинфри, пишет US Magazine.

Единственная причина, почему он этого не сделал, – приказ королевы Елизаветы II, которая настаивает, что члены ее семьи должны решить эту проблему в частном порядке. Монарх уверена, что ответные действия только подольют масла в огонь и ухудшат ситуацию.

Однако 38-летний герцог Кембриджский предпочел бы высказаться и защитить королевскую семью после обвинений Гарри в расизме и утверждений, что Меган не получила никакой психологической поддержки, пока пара жила в Великобритании.

По словам источника издания, Уильям также хочет озвучить свои аргументы, чтобы защитить Кейт Миддлтон от заявлений Маркл о том, что 39-летняя герцогиня заставила ее плакать из-за спора о платьях подружек невесты перед свадьбой.

Как известно, последние несколько лет отношения между братьями серьезно испортились, и скандальное интервью все еще больше усугубило. Гарри утверждал, что Уильям "попал в ловушку" своих королевских обязанностей:

"Мой брат не может покинуть эту систему. Я не могу говорить за него. Но с этими отношениями, этим контролем и страхом перед британскими таблоидами… Это токсичная среда. Но я всегда буду рядом с ним. Я всегда буду рядом со своей семьей. И, как я уже сказал, я пытался помочь им увидеть, что произошло".

Инсайдеры говорят, что Уильям и Кейт были "в полном шоке, услышав то, что сказали Меган и Гарри". Будущий король якобы "возмущен" комментариями своего брата и "абсолютно не поддерживает выступления против короны".

В СМИ сообщают, что братья увидятся впервые больше чем через год, 1 июня. В этот день в Кенсингтонском дворце состоится открытие памятника принцессе Диане.

Пока ближний круг королевы хранит молчание, родственники Кейт и Меган не стесняются в комментариях СМИ. Так, сводная сестра Маркл, Саманта, заявила, что если герцоги Сассекские не перестанут лгать, их ждет неизбежный развод.

В свою очередь дядя Кейт Миддлтон Гэри Голдсмит заявил, что не верит ни одному слову американки, обвинившей его племянницу в том, что та довела ее до слез.