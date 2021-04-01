Єлизавета II заборонила принцу Вільяму публічно коментувати інтерв'ю Меган і Гаррі

Герцог Кембриджський має свої аргументи, щоб відповісти на звинувачення брата та його дружини, проте привселюдно озвучити їх у нього навряд чи вийде.

Принц Вільям насилу стримується, щоб відкрито не відповісти братові Гаррі та його дружині Меган Маркл на низку звинувачень, які прозвучали з їхніх вуст під час інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі, пише US Magazine.

Єдина причина, чому він цього не зробив, — наказ королеви Єлизавети II, яка наполягає, що члени її сім'ї повинні вирішити цю проблему в приватному порядку. Монарх впевнена, що відповідні дії лише піділлють олії у вогонь і погіршать ситуацію.

Однак 38-річний герцог Кембриджський волів би висловитися і захистити королівську сім'ю після звинувачень Гаррі в расизмі й тверджень, що Меган не отримала жодної психологічної підтримки, поки пара жила у Великобританії.

За словами джерела видання, Вільям також хоче озвучити свої аргументи, щоб захистити Кейт Міддлтон від заяв Маркл про те, що 39-річна герцогиня змусила її плакати через суперечку про сукні подружок нареченої перед весіллям.

Як відомо, останні кілька років стосунки між братами серйозно зіпсувалися, і скандальне інтерв'ю все ще більше посилило. Гаррі стверджував, що Вільям "потрапив у пастку" своїх королівських обов'язків:

"Мій брат не може покинути цю систему. Я не можу говорити за нього. Але з цими стосунками, цим контролем і страхом перед британськими таблоїдами... Це токсичне середовище. Але я завжди буду поруч із ним. Я завжди буду поряд зі своєю сім'єю. І, як я вже сказав, я намагався допомогти їм побачити те, що сталося".

Інсайдери говорять, що Вільям і Кейт були "в повному шоці, почувши те, що сказали Меган і Гаррі". Майбутній король нібито "обурений" коментарями свого брата й "абсолютно не підтримує виступи проти корони".

У ЗМІ повідомляють, що брати побачаться вперше більше ніж через рік, 1 червня. Цього дня в Кенсингтонському палаці відбудеться відкриття пам'ятника принцесі Діані.

Поки найближче оточення королеви мовчить, родичі Кейт і Меган не соромляться в коментарях ЗМІ. Так, зведена сестра Маркл, Саманта, заявила, що якщо герцоги Сассекські не перестануть брехати, їх чекає неминуче розлучення.

Зі свого боку, дядько Кейт Міддлтон Гері Голдсміт заявив, що не вірить жодному слову американки, яка звинуватила його племінницю в тому, що та довела її до сліз.