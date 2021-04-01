L’Oréal Україна анонсує старт четвертого сезону української премії L’Oréal-UNESCO “Для жінок у науці”

Відповідно до оприлюдненого дослідження UNESCO, попри зростання кількості жінок, які обирають науку своєю професією, вони й досі становлять не більше 33% серед усіх науковців світу[1]. Лише 28% серед випускників технічних навчальних закладів та 40% випускників з інформатики — це жінки[2]. Із часів заснування Нобелівської премії 1901 року всього 621 науковець здобув нагороду за свою роботу в галузі фізики, хімії та медицини, і серед них лише 22 лауреатки — жінки.

Високо цінуючи наукове пізнання й гендерну рівність, Фундація L’Oréal спільно з ЮНЕСКО започаткували в 1998 році програму «Для жінок у науці», яка спрямована на зміцнення позицій жінок у науці, підтримку провідного наукового досвіду і сприяння талановитим жінкам-науковицям у визнанні, на яке вони заслуговують.

У 2021 році українська Премія реалізується компанією L’Oréal Україна вже четвертий рік поспіль і є частиною глобальної Програми L’Oréal-UNESCO «Для жінок у науці». Мета Премії — підтримати й відзначити талановитих жінок-науковиць і заохотити молодих жінок обирати наукові професії та допомагати їм у їхній кар’єрі.

З 01 квітня до 01 липня 2021 року включно триватиме збір заявок через спеціальну онлайн-платформу https://www.forwomeninscience.in.ua/. До участі запрошуються громадянки України віком від 18 до 40 років, які професійно проводять наукові дослідження в галузі STEM (наука, технології, інжиніринг та математика), мають науковий ступінь, публікації в журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science, та є соціально активними у популяризації науки. Інформування про Правила Програми та зміни до них буде здійснюватися на вебсайті.

Кожну заяву оцінюватиме незалежне журі Програми, до складу якого входять експерти та експертки з різних галузей науки. Членами журі Премії є провідні науковці України — академіки, які є визнаними фахівцями у STEM галузях, мають бездоганну наукову репутацію та високоморальні.

Наступним етапом Премії стане відбір поважними членами Журі десяти фіналісток для участі у співбесідах у жовтні 2021 року та оголошення трійки переможниць у листопаді 2021 року. Про спосіб та місце оголошення буде повідомлено окремо на сторінці Facebook та на офіційному вебсайті компанії.

Кожна Лауреатка отримає грошову премію в розмірі 150 000 грн (сто п’ятдесят тисяч) гривень після відрахування обов’язкових платежів та зборів, яка може бути використана переможницями на власний розсуд.

Від самого запровадження програми "Для жінок у науці" у 1998 році понад 3500 талановитих молодих жінок-науковиць, серед яких кандидатки наук та аспірантки, здобули визнання й підтримку в 117 країнах, а п’ять отримали Нобелівську премію.

Партнери — Національна академія наук України, Центр «Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності» та ініціатива Дівчата STEM.

Світові потрібна наука, а науці потрібні жінки!

Про компанію LʼOréal

L’Oréal понад 100 років присвячує себе красі. В унікальному портфоліо компанії — 35 взаємодоповнювальних міжнародних брендів. Обсяг продажів Групи у 2020 році сягнув 27,99 млрд євро, а в її штаті по всьому світові працює 85 400 осіб. Як світовий лідер у галузі краси компанія L’Oréal представлена в усіх каналах дистрибʼюції: на ринку товарів масового попиту, в універмагах, аптеках, салонах краси, точках безмитної торгівлі та електронній комерції. Дослідження та інновації, яким присвячують себе 4000 відданих своїй справі наукових дослідників, згуртувавшись задля задоволення потреб у красі по всьому світу, — ключовий елемент стратегії L’Oréal. Зобовʼязання LʼOréal охоплюють амбітні цілі в галузі сталого розвитку до 2030 року та мають на меті залучити усю її екосистему заради створення більш інклюзивного та сталого суспільства.

Про Фундацію L’Oréal

Фундація L’Oréal здійснює свою діяльність в інтересах жінок у всьому світі та підтримує їх у досягненні їхніх цілей у двох основних сферах, що лежать в основі ДНК Групи: наукові дослідження та інклюзивна краса.

Створена 1998 року та очолювана Фундацією LʼOréal у партнерстві з UNESCO, премія «Для жінок у науці» спрямована на підвищення рівня представленості жінок у галузі науки, і ґрунтується на тому, що світові потрібна наука, а науці потрібні жінки.

Про UNESCO

Від самого початку роботи в 1945 році UNESCO — Організація Обʼєднаних Націй з питань освіти, науки і культури — працює над створенням умов для діалогу між цивілізаціями, культурами і народами на засадах поваги до загальнолюдських цінностей. Місія UNESCO полягає у сприянні зміцненню миру, подоланню бідності, сталому розвитку та міжкультурному діалогу із застосуванням свого чималого досвіду в галузі освіти, науки, культури, комунікації та інформації. UNESCO сприяє розвитку наукових досліджень та експертних знань у країнах, що розвиваються. UNESCO підтримує міжнародну наукову співпрацю і діє спільно з партнерами на глобальному, регіональному та національному рівнях через національні та регіональні бюро на усіх континентах.

«Цей пресреліз не є пропозицією з продажу або запитом пропозиції з купівлі акцій LʼOréal. Якщо ви бажаєте отримати більш детальну інформацію про LʼOréal, будь ласка, див. офіційні документи, зареєстровані у Франції регулятором фінансової діяльності компаній (Autorité des Marchés Financiers), також доступні англійською мовою на нашому вебсайті www.loreal-finance.com.

Цей пресреліз може містити прогнозну інформацію. Хоча компанія вважає, що ці заяви базуються на обґрунтованих припущеннях на дату публікації цього пресрелізу, вони за своєю природою схильні до ризиків і невизначеностей, які можуть призвести до розбіжності між фактичними цифрами і тими, які вказані або запропоновані в цих заявах».

КОНТАКТИ Юлія Романенко-Копчинські

Директорка з корпоративних комунікацій, L’ORÉAL Україна

+38 067 935 20 65

[email protected]

Катерина Ануріна

Спеціалістка з корпоративних комунікацій, L’ORÉAL Україна

+38 096 870 30 64

[email protected]

Саприкіна Марина

Керівниця, Центр

«Розвиток КСВ»

+38 067 341 06 00

[email protected]