L’Oréal Україна підтримує соціально незахищених жінок: відкрито набір заяв від неприбуткових організацій

Криза, спричинена пандемією Covid-19, посилила багато наявних нерівностей і призвела до руйнівних наслідків, особливо для соціально або економічно незахищених жінок. 1 дівчина з 5 не ходить до школи (134 мільйони дівчат). Серед молодих людей, які або не навчаються, або не працюють, 77% становлять жінки [1]. 47 мільйонів жінок можуть опинитися за межею бідності. Спостерігається збільшення кількості випадків насильства щодо жінок на 30%, серед іншого, через запроваджений режим самоізоляції [2].

Жінки непропорційно більшою мірою стають першими жертвами економічної та соціальної кризи, втрачаючи роботу та дохід, водночас вони перебувають на передовій боротьби з пандемією. Саме тому, у межах програми сталого розвитку «L’Oréal for the future» із цілями до 2030 року, компанія створила цільовий благодійний фонд «Фонд для жінок» (L’Oréal Fund for Women) та скерувала 50 млн євро для підтримки неприбуткових громадських організацій, що спрямовують свою діяльність на боротьбу з бідністю, інтеграцію жінок у професійне і соціальне середовище, надання екстреної допомоги жінкам-біженкам і тим, хто втратив працездатність, а також на захист та підтримку постраждалих від насильства.

З 09 червня по 09 липня 2021 року включно триватиме збір заяв від неприбуткових громадських організацій. Для участі необхідно заповнити анкету та інформаційну форму англійською мовою (документи для заповнення надаються організаціям за запитом на електронну адресу [email protected]) та інші супровідні документи. До участі запрошуються неприбуткові громадські організації, діяльність яких в Україні спрямована на:

✓ боротьбу з бідністю;

✓ інтеграцію жінок у професійне і соціальне середовище;

✓ надання екстреної допомоги жінкам-біженкам, жінкам, які втратили працездатність;

✓ захист та допомогу постраждалим від насильства.

Відповідність критеріям, вимоги до організацій

✓ Профільна діяльність організації спрямована на підтримку соціально незахищених жінок;

✓ Організація існує на ринку щонайменше 2 роки (окрім випадків, якщо проєкт є інноваційним) та здійснює свою діяльність етично, відповідно до захисту прав людини, охорони здоров’я та трудових прав;

✓ Відповідність проєкту: чітке визначення цілей, потреб, необхідних ресурсів;

✓ Організація підтримує мінімум 50 бенефіціарів на рік.

Відповідність критеріям є обов’язковою для всіх заявників.

Мінімальна сума грошової допомоги: 5 000 євро

Максимальна сума грошової допомоги: не обмежена (залежно від проєкту)

Максимальна кількість організацій для отримання грошової допомоги в Україні: не обмежена (залежно від проєктів).

Про результати організаціям буде повідомлено додатково. Результати також будуть опубліковані на офіційному вебсайті компанії L’Oréal Україна https://www.loreal.com/uk-ua/ukraine/.

Організації, які отримають грошову допомогу від «L’Oréal Fund for Women», матимуть можливість використати кошти на розвиток проєкту з метою підтримати соціально незахищених жінок в Україні, сприяючи позитивним зрушенням у досягненні їхньої соціальної, економічної та професійної інтеграції.

За 2020 рік цільовий благодійний фонд «L’Oréal Fund for Women» підтримав близько 1 млн жінок, які стають першими жертвами економічної та соціальної кризи! З метою істотних зрушень у сфері захисту прав жінок L’Oréal співпрацює зі 100 благодійними та громадськими організаціями у 30 країнах світу, зосереджуючи зусилля, щоб допомогти жінкам отримати доступ до освіти, знайти роботу та інтегруватися в суспільство.

Більше інформації щодо участі за посиланням.

Про компанію LʼOréal

L’Oréal понад 100 років присвячує себе красі. В унікальному портфоліо компанії — 35 взаємодоповнювальних міжнародних брендів. Обсяг продажів Групи у 2020 році сягнув 27,99 млрд євро, а в її штаті по всьому світові працює 85 400 осіб. Як світовий лідер у галузі краси компанія L’Oréal представлена в усіх каналах дистрибʼюції: на ринку товарів масового попиту, в універмагах, аптеках, салонах краси, точках безмитної торгівлі та електронній комерції. Дослідження та інновації, яким присвячують себе 4000 відданих своїй справі наукових дослідників, згуртувавшись задля задоволення потреб у красі по всьому світу, — ключовий елемент стратегії L’Oréal. Зобовʼязання LʼOréal охоплюють амбітні цілі в галузі сталого розвитку до 2030 року та мають на меті залучити усю її екосистему заради створення більш інклюзивного та сталого суспільства.

Про Фонд для жінок L’Oréal

У 2020 році, у межах програми сталого розвитку Групи «L’Oréal for the future», L’Oréal створила цільовий благодійний фонд «Фонд для жінок» (L’Oréal Fund for Women) та скерувала 50 млн євро на підтримку неприбуткових громадських організацій, діяльність яких спрямована на боротьбу з бідністю, інтеграцію жінок у професійне і соціальне середовище, надання екстреної допомоги жінкам-біженцям і тим, які втратили працездатність, а також на захист та підтримку постраждалих від насильства.

