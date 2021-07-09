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Максимум тела и горячие танцы: 51-летняя Дженнифер Лопес представила взрывной клип (видео)

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Дженнифер Лопес, клип, фото
Фото: Скриншот видео

В новой теме красной нитью проходит тема расставания Дженнифер ЛОпес с Алексом Родригесом и начала ее новой жизни.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес порадовала поклонников новым долгожданным музыкальным видео, опубликовав на своем YouTube-канале клип на песню Cambia El Paso, исполненную в дуэте с Рау Алехандро.

Новая работа режиссера Джесси Терреро отражает события, которые в последние месяцы происходили в жизни самой артистки. Так, визуализация начинается с того, что Джей Ло борется с бойфрендом и оставляет его позади и при этом поет, что ее жизнь лучше без него. Парень следует за ней, но она продолжает уходить, оттолкнув его.

Песня "Измени шаг" имеет личное значение для артистки

Видео артистки не обошлось без зажигательных танцев. В коротких шортах, расстегнутой блузе и расшитом кристаллами бюстгальтере она танцует на улицах города, а затем она направляется к океану, чувствуя себя освобожденной, наслаждаясь солнцем и волнами.

Эта песня очень личная для Лопес, которая в апреле разорвала помолвку с Алексом Родригесом.

"Она бросила его, потому что ее никто не бросает. Она была готова к этому, теперь время, когда она отпустила", – подтверждают это слова композиции.

"Речь идет об изменении и о том, чтобы сделать шаг. И это похоже на то, что сразу я просто двигаюсь вперед, просто делаю один шаг. Это не имеет значения. Вправо. Влево. Неважно. Сделайте шаг. Когда что-то не чувствуется. Когда тебе нужно что-то изменить, измени шаг (Cambia El Paso переводится именно так). Это все, что тебе нужно сделать", – призналась Джей Ло в радиоинтервью Зейну Лоу.

Ранее в этой же беседе артистка поделилась, что сейчас находится в том месте свой жизни, где чувствует себя по-настоящему счастливой, однако не стала комментировать свое воссоединение с Беном Аффлеком, к которому, однако, уже не скрывает своих чувств.

Кроме видеоклипа, ранее знаменитость показала видео со съемок клипа.

Тем временем бывший жених Лопес Алекс Родригес подобрался к ней максимально близко, арендовав особняк неподалеку. В свою очередь экс-подружка Аффлека Ана де Армас закрутила роман с исполнительным директором Tinder Полом Букадакисом. 