Максимум тела и горячие танцы: 51-летняя Дженнифер Лопес представила взрывной клип (видео)

В новой теме красной нитью проходит тема расставания Дженнифер ЛОпес с Алексом Родригесом и начала ее новой жизни.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес порадовала поклонников новым долгожданным музыкальным видео, опубликовав на своем YouTube-канале клип на песню Cambia El Paso, исполненную в дуэте с Рау Алехандро.

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Новая работа режиссера Джесси Терреро отражает события, которые в последние месяцы происходили в жизни самой артистки. Так, визуализация начинается с того, что Джей Ло борется с бойфрендом и оставляет его позади и при этом поет, что ее жизнь лучше без него. Парень следует за ней, но она продолжает уходить, оттолкнув его.

[ + – ] Песня "Измени шаг" имеет личное значение для артистки

Видео артистки не обошлось без зажигательных танцев. В коротких шортах, расстегнутой блузе и расшитом кристаллами бюстгальтере она танцует на улицах города, а затем она направляется к океану, чувствуя себя освобожденной, наслаждаясь солнцем и волнами.

Эта песня очень личная для Лопес, которая в апреле разорвала помолвку с Алексом Родригесом.

"Она бросила его, потому что ее никто не бросает. Она была готова к этому, теперь время, когда она отпустила", – подтверждают это слова композиции.

"Речь идет об изменении и о том, чтобы сделать шаг. И это похоже на то, что сразу я просто двигаюсь вперед, просто делаю один шаг. Это не имеет значения. Вправо. Влево. Неважно. Сделайте шаг. Когда что-то не чувствуется. Когда тебе нужно что-то изменить, измени шаг (Cambia El Paso переводится именно так). Это все, что тебе нужно сделать", – призналась Джей Ло в радиоинтервью Зейну Лоу.

Ранее в этой же беседе артистка поделилась, что сейчас находится в том месте свой жизни, где чувствует себя по-настоящему счастливой, однако не стала комментировать свое воссоединение с Беном Аффлеком, к которому, однако, уже не скрывает своих чувств.

Кроме видеоклипа, ранее знаменитость показала видео со съемок клипа.

Тем временем бывший жених Лопес Алекс Родригес подобрался к ней максимально близко, арендовав особняк неподалеку. В свою очередь экс-подружка Аффлека Ана де Армас закрутила роман с исполнительным директором Tinder Полом Букадакисом.