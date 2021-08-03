Сестра Китти Спенсер поделилась новым фото со свадьбы в Италии

Для свадьбы Китти Спенсер модный дом Dolce & Gabbana создал пять роскошных платьев, одно из которых она надела на следующий день после торжества.

Свадьба племянницы принцессы Дианы, Китти Спенсер, которая состоялась более недели назад, до сих пор обсуждается в светских кругах, и новый повод поговорить о ней подбросила младшая сестра молодой жены миллионера Майкла Льюиса Эльза. На своей странице в Instagram она поделилась снимком, на котором все три сестры позируют на вечеринке после свадьбы, стоя спиной к фотографу.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Девушки наблюдали за красивым закатом, и все три были наряжены в платья с цветочным принтом от любимого бренда Китти Dolce & Gabbana. Показательно, что к дорогим платьям они выбрали удобную обувь без каблуков.

Как известно, 30-летняя дочь графа Чарльза Спенсера на своей свадьбе сменила несколько платьев Dolce & Gabbana Alta Moda. По словам дизайнера Доменико Дольче, ее главное свадебное платье было навеяно ее английским происхождением и "любовью к Италии".

Дизайн в викторианском стиле отличался белым кружевом, высоким вырезом и объемными плечами, а также узким силуэтом и пышной юбкой. На пошив платья ушло полгода, и за это время Китти четырежды приезжала на примерку.

Некоторые фанаты заметили сходство между классическим кружевным платьем Китти и подвенечным нарядом ее матери Виктории Айткен 1989 года. На нем были те же пуговицы спереди, а также длинные фата и юбка.

Леди Китти Спенсер вышла замуж за 62-летнего южноафриканского миллионера Майкла Льюиса, с которым встречалась с 2018 года. На праздновании не было отца невесты Чарльза Спенсера. Он не смог приехать якобы из-за травмы плеча, которая ограничивала его подвижность. Однако бытовало мнение, что он не одобряет выбор дочери, поскольку зять старше за него на пять лет. К алтарю Китти вели ее брат и кузен.

В соцсетях брат принцессы Дианы ни словом не упомянул о свадьбе дочери, зато в очередной раз прорекламировал свою книгу "Белый парус".