Сестра Кітті Спенсер поділилася новим фото з весілля в Італії

Для весілля Кітті Спенсер модний будинок Dolce & Gabbana створив п'ять розкішних суконь, одне з яких вона одягла на наступний день після торжества.

Весілля племінниці принцеси Діани, Кітті Спенсер, яке відбулося понад тиждень тому, до цих пір обговорюється в світських колах, і новий привід поговорити про нього підкинула молодша сестра молодої дружини мільйонера Майкла Льюїса Ельза. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася знімком, на якому всі три сестри позують на вечірці після весілля, стоячи спиною до фотографа.

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Дівчата спостерігали за красивим заходом, і всі три були вбрані в сукні з квітковим принтом від улюбленого бренду Кітті Dolce & Gabbana. Показово, що до дорогих суконь вони вибрали зручне взуття без підборів.

Як відомо, 30-річна дочка графа Чарльза Спенсера на своєму весіллі змінила кілька суконь Dolce & Gabbana Alta Moda. За словами дизайнера Доменіко Дольче, її головне весільне плаття було натхненне її англійським походженням і "любов'ю до Італії".

Дизайн у вікторіанському стилі відрізнявся білим мереживом, високим вирізом і об'ємними плечима, а також вузьким силуетом і пишною спідницею. На пошиття сукні пішло півроку, і за цей час Кітті чотири рази приїжджала на примірку.

Деякі фанати помітили схожість між класичною мереживною сукнею Кітті та вінчальним нарядом її матері Вікторії Айткен 1989 року. На ньому були ті ж ґудзики спереду, а також довгі фата та спідниця.

Леді Кітті Спенсер вийшла заміж за 62-річного південноафриканського мільйонера Майкла Льюїса, з яким зустрічалася з 2018 року. На святкуванні не було батька нареченої Чарльза Спенсера. Він не зміг приїхати нібито через травму плеча, яка обмежувала його рухливість. Однак існувала думка, що він не схвалює вибір дочки, оскільки зять старший за нього на п'ять років. До вівтаря Кітті вели її брат і кузен.

У соцмережах брат принцеси Діани ні словом не згадав про весілля дочки, зате в черговий раз прорекламував свою книгу "Біле вітрило".