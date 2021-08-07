Шутит и смеется. МакSим полностью пришла в себя после медикаментозной комы

Врачи сомневаются, что после столь серьезной болезни легких певица сможет продолжить свою карьеру.

Певица МакSим (Марина Максимова) полностью пришла в себя, ее память в норме, она шутит и смеется. Такое сообщение появилось на официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

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"Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, все функции организма в порядке", – говорится в сообщении.

Поклонники в комментариях написали: "Слава врачам, что не дали Марине стать ветром".

Врачи собираются перевести ее из реанимации в обычное отделение уже в ближайшее время.

Певица пришла в сознание несколько дней назад. 3 августа ее директор Маргарита Соколова сообщила, что МакSим вывели из медикаментозной комы, в которой она провела около полутора месяцев. В тот же день ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Теперь певица восстановилась после комы.

Вместе с тем врач, кандидат медицинских наук Андрей Андриевский в интервью изданию "МК" выразил сомнение, что певица сможет вернуться на сцену.

По его словам, от инфекции наступает поражение легочной ткани, которая замещается рубцовой тканью. А певцу нужна хорошая "дыхалка". "После ИВЛ восстановление достаточно длительное, долгие месяцы. На время, а, может, и навсегда, о певческой карьере придется забыть", – сказал врач.

Напомним, 11 июня 38-летняя МакSим начала чувствовать симптомы простуды, затем у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус были отрицательными.

Врачи говорили, что отрицательный результат тестирования мог объясняться тем, что перед госпитализацией пациентка занималась самолечением и принимаемые таблетки могли "удалить" вирус из слизистых. Также, по данным "МК", у МакSим подозревали еще одно серьезное заболевание.

19 июня стало известно, что певица госпитализирована с пневмонией, она подключена к аппарату ИВЛ и введена в искусственную кому.

СМИ неоднократно "хоронили" исполнительницу, однако в конце июня появились первые позитивные новости об изменениях в ее состоянии.