Жартує і сміється. МакSим повністю прийшла в себе після медикаментозної коми

Лікарі сумніваються, що після такої серйозної хвороби легенів співачка зможе продовжити свою кар'єру.

Співачка МакSим (Марина Максимова) повністю прийшла в себе, її пам'ять в нормі, вона жартує і сміється. Таке повідомлення з'явилося на офіційній сторінці в соцмережі "ВКонтакте".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Зараз наша Марина в ясній свідомості, вже повністю прийшла в себе. Нормальна людина в чіткої, ясної свідомості, сміється і жартує. Все пам'ятає, всі функції організму в порядку", — йдеться в повідомленні.

Шанувальники в коментарях написали: "Слава лікарям, що не дали Марині стати вітром".

Лікарі збираються перевести її з реанімації в звичайне відділення вже найближчим часом.

Співачка прийшла до тями кілька днів тому. 3 серпня її директор Маргарита Соколова повідомила, що МакSим вивели з медикаментозної коми, в якій вона провела близько півтора місяців. У той же день її зняли з апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Тепер співачка відновилася після коми.

Разом з тим лікар, кандидат медичних наук Андрій Андрієвський в інтерв'ю виданню "МК" висловив сумнів, що співачка зможе повернутися на сцену.

За його словами, від інфекції настає ураження легеневої тканини, яка заміщається рубцевої тканиною. А співакові потрібна хороша "дихалка". "Після ШВЛ відновлення досить тривале, довгі місяці. На час, а, може, і назавжди, про співочу кар'єру доведеться забути", — сказав лікар.

Нагадаємо, 11 червня 38-річна МакSим почала відчувати симптоми застуди, потім у неї піднялася температура до 39 градусів. Її стан не поліпшувався, а тести на коронавірус були негативними.

Лікарі говорили, що негативний результат тестування міг пояснюватися тим, що перед госпіталізацією пацієнтка займалася самолікуванням і прийняті таблетки могли "видалити" вірус з слизових. Також, за даними "МК", у МакSим підозрювали ще одне серйозне захворювання.

19 червня стало відомо, що співачка госпіталізована з пневмонією, вона підключена до апарату ШВЛ і введена в штучну кому.

ЗМІ неодноразово "поховали" виконавицю, проте в кінці червня з'явилися перші позитивні новини про зміни в її стані.