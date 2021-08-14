"Не помнит последний концерт": МакSим частично потеряла память после комы (видео)
Сейчас певица находится дома, впереди долгая реабилитация. Ей все еще тяжело ходить из-за головокружений и трудностей с дыханием.
После выхода из комы певица МакSим частично потеряла память. Об этом рассказала ее менеджер Яна Богушевская, передает канал Ren TV.
"Марина почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы, к примеру, открытие собственной школы и последний концерт в Казани", – сказала менеджер.
По ее словам, певица, наконец, дома – спустя два месяца. Рядом с ней круглосуточно будет находится медработник.
38-летней МакSим предстоит долгая реабилитация. Ей пока тяжело ходить, так как быстро начинает кружиться голова, и появляются трудности с дыханием.
Певицу по ее настоянию выписали из больницы 13 августа. В Сети появилось видео, на котором видно, как исполнительницу перевозят в инвалидном кресле из медучреждения до частного автомобиля. Ее сопровождают врачи в защитных костюмах и неизвестный мужчина. Сама МакSим скрыта за черным раскрытым зонтом.
Отметим, ранее врачи выразили сомнение, что певица сможет вернуться на сцену. От инфекции наступает поражение легочной ткани, которая замещается рубцовой тканью. А певцу нужна хорошая "дыхалка".
"После ИВЛ восстановление достаточно длительное, долгие месяцы. На время, а, может, и навсегда, о певческой карьере придется забыть", – сказал кандидат медицинских наук Андрей Андриевский.
Напомним, серьезные проблемы со здоровьем у MaкSим начались в июне. Но она до последнего момента откладывала визит к врачам, чтобы не срывать концерты, пока с одного из них ее не отправили в больницу. Там врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию, и уже 19 июня она была подключена к ИВЛ и введена в медикаментозный сон. Таким образом медики хотели помочь ее организму справиться с болезнью и нагрузкой.
26 июля стало известно, что артистка вышла из комы. 9 августа она опубликовала первый за последние месяцы пост в соцсети, в котором рассказала о своем состоянии и поблагодарила всех, кто молился за нее и переживал.