"Не помнит последний концерт": МакSим частично потеряла память после комы (видео)

Сейчас певица находится дома, впереди долгая реабилитация. Ей все еще тяжело ходить из-за головокружений и трудностей с дыханием.

После выхода из комы певица МакSим частично потеряла память. Об этом рассказала ее менеджер Яна Богушевская, передает канал Ren TV.

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"Марина почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы, к примеру, открытие собственной школы и последний концерт в Казани", – сказала менеджер.

По ее словам, певица, наконец, дома – спустя два месяца. Рядом с ней круглосуточно будет находится медработник.

38-летней МакSим предстоит долгая реабилитация. Ей пока тяжело ходить, так как быстро начинает кружиться голова, и появляются трудности с дыханием.

Певицу по ее настоянию выписали из больницы 13 августа. В Сети появилось видео, на котором видно, как исполнительницу перевозят в инвалидном кресле из медучреждения до частного автомобиля. Ее сопровождают врачи в защитных костюмах и неизвестный мужчина. Сама МакSим скрыта за черным раскрытым зонтом.

Отметим, ранее врачи выразили сомнение, что певица сможет вернуться на сцену. От инфекции наступает поражение легочной ткани, которая замещается рубцовой тканью. А певцу нужна хорошая "дыхалка".

"После ИВЛ восстановление достаточно длительное, долгие месяцы. На время, а, может, и навсегда, о певческой карьере придется забыть", – сказал кандидат медицинских наук Андрей Андриевский.

Напомним, серьезные проблемы со здоровьем у MaкSим начались в июне. Но она до последнего момента откладывала визит к врачам, чтобы не срывать концерты, пока с одного из них ее не отправили в больницу. Там врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию, и уже 19 июня она была подключена к ИВЛ и введена в медикаментозный сон. Таким образом медики хотели помочь ее организму справиться с болезнью и нагрузкой.

26 июля стало известно, что артистка вышла из комы. 9 августа она опубликовала первый за последние месяцы пост в соцсети, в котором рассказала о своем состоянии и поблагодарила всех, кто молился за нее и переживал.