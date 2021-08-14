"Не пам'ятає останній концерт": МакSим частково втратила пам'ять після коми (відео)

Зараз співачка знаходиться вдома, попереду довга реабілітація. Їй все ще важко ходити через запаморочень і труднощів з диханням.

Після виходу з коми співачка МакSим частково втратила пам'ять. Про це розповіла її менеджер Яна Богушевская, передає канал Ren TV.

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"Марина майже не пам'ятає або частково пам'ятає деякі події до коми, наприклад, відкриття власної школи і останній концерт в Казані", — сказала менеджер.

За її словами, співачка, нарешті, вдома — через два місяці. Поруч з нею цілодобово перебуватиме медпрацівник.

38-річної МакSим має бути довга реабілітація. Їй поки важко ходити, так як швидко починає крутитися голова, і виникають проблеми з диханням.

Співачку за її наполяганням виписали з лікарні 13 серпня. У Мережі з'явилося відео, на якому видно, як виконавицю перевозять в інвалідному кріслі з медустанови до приватного автомобілю. Її супроводжують лікарі в захисних костюмах і невідомий чоловік. Сама МакSим прихована за за чорної роскритой парасолькою.

Відзначимо, раніше лікарі висловили сумнів, що співачка зможе повернутися на сцену. Від інфекції настає ураження легеневої тканини, яка заміщається рубцевої тканиною. А співакові потрібна хороша "дихалка".

"Після ШВЛ відновлення досить тривале, довгі місяці. На час, а, може, і назавжди, про співочу кар'єру доведеться забути", — сказав кандидат медичних наук Андрій Андрієвський.

Нагадаємо, серйозні проблеми зі здоров'ям у MaкSім почалися в червні. Але вона до останнього моменту відкладала візит до лікарів, щоб не зривати концерти, поки з одного з них її не відправили в лікарню. Там лікарі діагностували у неї двосторонню пневмонію, і вже 19 червня вона була підключена до ШВЛ і введена в медикаментозний сон. Таким чином медики хотіли допомогти її організму справитися з хворобою і навантаженням.

26 липня стало відомо, що артистка вийшла з коми. 9 серпня вона опублікувала перший за останні місяці пост в соцмережі, в якому розповіла про свій стан і подякувала всім, хто молився за неї і переживав.